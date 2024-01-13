「金門返鄉投票軍機」突喊卡！旅客爆氣　民航局：95人已候補登機

▲國防部無法派出松山機場飛金門的軍機疏運，民眾於現場抗議 。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(13日)是大選投票日，120名民眾今到台北松山機場候補，民航局原協調國防部加開的軍機疏運旅客返回金門投票，未料軍方戰備輪替人力因調派問題無法支援，導致無法加開軍機疏運，引發民眾不滿。不過民航局表示，95人已候補登機，現場僅25人尚未登機。

今天上百名民眾中午在松山機場抗議軍機疏運取消，無法返回金門投票，國民黨立委陳玉珍質疑，民航局協調派軍機輸運，國防部答應後，卻因任務而取消，質疑剝奪鄉親返鄉權利、政治力介入。

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民航局則表示， 民航局近日持續協調航空公司加開班機或放大機型，今早有120位民眾到機場候補，民航局除協調業者候補，也希望協調軍機協助，但軍方有戰備任務，人力無法配合，現場除向民眾說明，也有準備午餐，後續多數民眾均已候補登機，至下午2點，現場尚有25人尚未登機。

松山機場則說明，因為今天為選舉日，民眾搭機返鄉需求高，民航局日前已經協調航空公司安排妥適運能增開航班，今沒有訂位候補旅客比較多，民航局洽航空公司協調增加民航機運能因應，但由於民航機都已經開出來，現場清點人數協調國防部啟動軍機，軍方因戰備輪替人力調派無法配合，因此無法疏運，現場也已跟民眾說明國防部考量，也準備便當給旅客。