直擊／支持者塞爆賴清德板橋造勢　20萬人手機燈海嗨唱「路2024」

▲賴清德選前之夜造勢手機燈海。（圖／賴清德競總提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（12日）晚間分南北兩場造勢，北部場更直搗競選對手侯友宜大本營新北，在板橋第二運動場活動中，現場湧入20萬支持者、還有支持者因擠不進來在場外一同造勢聲援，活動結尾，則由歌手謝銘祐領唱賴清德競選歌曲「路2024」，全場支持者也打開手機手電筒一同歌唱，場面震撼。

▼112民進黨選前之夜，賴清德與副手搭檔蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



賴清德競選總部在選前之夜選擇台南、新北雙造勢，台南場湧入7萬支持者，而新北造勢部分，《ETtoday新聞雲》直擊現場狀況，天氣雖冷但支持者熱情不減，活動尚未開始，外面排隊進場的支持者們已經在高喊賴清德、蕭美琴凍蒜，場面相當熱絡。

觀察現場人潮，年輕支持者人數不少，且都攜帶自製看板到場，還有民眾高舉「彩虹挺台灣毛巾」等標語，或是攜帶不分區立委候選人王義川應援旗幟。現場座位已經坐滿、板橋第二運動場的看台區也座無虛席，還有許多支持者擠在路口一銅響應。

活動結束後，支持者也遲遲未散去，特別是年輕支持者都留下來替立委候選人吳崢、曾柏諭打氣，相當熱情。