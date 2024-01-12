快訊／嗆賴清德比馬英九更信習近平　趙少康諾：當選年來700萬陸客

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今（12）日晚間於板橋體育館前舉辦選前之夜。趙少康致詞時表示，蔡英文、賴清德比馬英九更相信習近平，相信習稱2027不打台灣；更細數政見，除了110萬的大專生跟研究所學生，100萬不用付學費；護理人員一個月1萬塊匯到戶頭裡去，以及宣誓觀光客一年起碼讓大陸來500萬、600萬、700萬！

▲副總統候選人趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

趙少康指出，前兩天，前總統馬英九受訪時表示兩岸關係必須信任習近平，但奇怪了，昨天民進黨的晚會，通通在罵馬英九，而習近平跟拜登會談的時候，習近平稱，2027不會打臺灣，蔡英文跟賴清德一聽像如獲至寶，天天開始說不會打仗，臺灣很和平，到底誰相信習近平？誰最相信習近平？就是蔡英文、賴清德！因為連他自己都不相信，2027不打，那2028打怎麼辦啊？2035不打、2036打怎麼辦呢？蔡、賴怎麼突然那麼相信習近平啊？他們比馬英九還相信習近！



趙少康續指，賴清德、賴皮寮到現在沒有解決，侯友宜凱旋苑已經解決了，青年住宅已經開放，會發補助款給年輕人，自己的中廣董事長不但辭了，董事會也開了，公文已經送到NCC去了，「賴清德呢？賴清德在哪裡？他的信託在哪裡？他的公益在哪裡？」



趙少康進一步指出，賴皮寮還先派維安人員，現在又派警察，國家的錢是這樣浪費的嗎？前天立法院開了一整天會，討論高端的合約，解密了沒有？騙人嘛！民進黨就騙人、唬爛最厲害！30億資本額，30億的市值漲到800億，中間賺的錢誰拿去了？誰分去了？誰貪了好處啦？誰發國難財？真是可惡。



趙少康痛批，民進黨天天介選、司法介選，郭台銘為什麼現在在泰國不敢回來？因為民進黨用司法恐嚇他；而誰市長做得好？當然是侯友宜。賴清德在臺南做了6年市長，做了什麼事情？200多天不到市議會，鐵路東移拆人家的房子，礦渣、煤渣、爐渣埋在那個地方，導致88槍，誰核准的？賴清德。柯文哲在臺北市當了8年市長，郝龍斌一年一條捷運，柯文哲一條也沒有，只是花了將近兩300多公里的紅線，不給他停車，所以計程車絕對不能投柯文哲好不好？「如果你連直轄市長都做不好，你總統怎麼做得好對不對？ 」



趙少康提及，自己曾為立委時，立法院五個重要的提案，財產申報法、兩岸關係條例、環境保護基本法、消費者保護法、菸害防制法，都是他領先提案的。淡水河的整治，是他推動的，公害申訴專線是他設立的，空氣品質專線是他設立的，21座全台灣的焚化爐，是他規劃的。



「賴清德當立委做了什麼事？蕭美琴做了什麼事？」趙少康說，侯康今天要談談政見，侯康提出來的政見，年輕人既然買不起房子，付不起頭期款，1500萬不用付頭期款，110萬的大專生跟研究所學生，100萬不用付學費；護理人員一個月1萬塊匯到戶頭裡去；健保點值1.1塊錢，逐步達到老農年金1萬塊每個月；國軍每個人加薪1萬塊，戰鬥部隊可以加更多；女性凍卵補助3萬，基本工資3萬3；各位，觀光客一年起碼讓大陸來500萬、600萬、700萬！



趙少康強調，選舉就是財富平均的時候，「這一票不只是侯友宜、趙少康、這些立委的，這一票真是我們，投給我們自己、投給我們的孩子、投我們的家庭、投給我們的國家！」所以明天這一票非常重要，明天下架貪腐不正義，貪腐、歪哥、胎哥的民進黨，迎接一個光明的、迎接一個乾淨的、一個和平的、繁榮的臺灣！