稱「信任習近平」遭切割？　馬英九曝原意：兩岸互信才能避戰

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對前總統馬英九未出席國民黨「112選前之夜」造勢晚會，外界質疑是因為日前接受「德國之聲」專訪時稱「必須相信大陸國家主席習近平」而遭到切割。不過，馬英九12日晚間在臉書發文澄清，這句話原意是兩岸要有互信，才能避免走上戰爭，兩岸要有互信，才能有對話交流，這是三位總統候選人都支持的，更呼籲大家明天出門投票，集中選票支持侯康配，下架民進黨。

馬英九今日在臉書發文表示，1月8日他接受「德國之聲」專訪，原意是兩岸要有互信，才能避免走上戰爭，兩岸要有互信，才能有對話交流，這是三位總統候選人都支持的。

馬英九指出，國民黨副總統候選人趙少康有一個中肯的觀察，他說「民進黨有什麼臉打這個題目？」馬英九提及，過去美國總統拜登和習近平見面時，習近平說2027、2035沒計畫打台灣，從總統蔡英文到民進黨總統候選人賴清德都一再引述，也都信任習近平，百分之百的信任，質疑「賴清德希望和習近平共進晚餐，如果沒有互信，這頓晚餐吃得成嗎？」

馬英九表示，美國白宮昨天表達不支持台獨，希望台灣和大陸對話，但如果沒有互信，如何進行產生對話？因此，他希望大家要珍惜和平的機會，認真為國人著想，透過互信與對話，為國人爭取和平與尊嚴。

馬英九呼籲，為了台灣鄉親的身家性命，也為了台灣的安全，懇請大家明天出門投票，集中選票支持侯康配，下架民進黨，促成政黨輪替，讓台灣脫胎換骨，大步前進。