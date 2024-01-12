讓兩岸兵凶戰危　朱立倫：民進黨這麼爛為何不能政黨輪替？

記者蘇晏男／新北報導

國民黨主席朱立倫今（12日）晚在國民黨總統候選人侯友宜、選前之夜造勢晚會上表示，不管過去任何小恩小怨、個人考量，這個時候只有中華民國、只有台灣、只有下一代，明天團結所有的力量，把每一票都催出來，讓侯友宜、副總統候選人趙少康帶領中華民國，帶領台灣走向和平、公義、繁榮的新世代。

侯友宜、副總統候選人趙少康的「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會12日晚8時在新北市板橋第一運動場前廣場登場，朱立倫陪同「侯康」大進場。朱立倫致詞說，國民黨失敗過、國民黨挫折過，有對不起人民的地方，「我們反省、我們改革、我們檢討」，大家嫌國民黨老舊，國民黨提出最年輕的新時代的候選人，提出來最乾淨的名單、最優秀的團隊。



朱立倫表示，大家嫌國民黨不夠團結，這一次不管你是什麼藍，國民黨都團結在一起，全台灣都團結在一起，「我們只有中華民國藍，大家說對不對？我們只要把我們的青天白日的旗子，帶到總統府，讓我們國家重見光明，就是我們共同的目標，大家說對不對」？



朱立倫說，民進黨靠的抗中保台，靠著抹紅牌，一次一次的得逞，但國民黨做好了準備，這幾年來，不但重新獲得國際人士，獲得美國的信任，同時也開啟兩岸重新對話的奇蹟，親美、和中、反台獨、反對一國兩制，永遠捍衛中華民國，最愛台灣的就是中國國民黨。



朱立倫表示，「我們知道民進黨有多爛』，今天超過六成以上的民意要政黨輪替、要真相、要下架民進黨、要重啟特偵組、要知道所有不公不義的真相，所有的台灣人民都希望能夠真正的和平，讓下一代能夠過好日子，這就是民眾共同的心聲。



「今天在板二的那邊，他們除了抹黑、除了抹紅還能做什麼？你能不能摸摸良心告訴台灣人民，你做這麼爛、你做這麼差，憑什麼政黨不能輪替？憑什麼你就要靠這樣繼續能夠延續你的政權？」朱立倫批評，沒有良心的新潮流，吃乾抹淨、貪污腐化；沒有良心的民進黨，讓兩岸兵凶戰危；沒有良心的執政當局，不知道民意要求他下台、要求下架民進黨。



朱立倫說，不管過去有任何的小恩小怨、不管過去有任何的個人考量，這個時候只有中華民國、只有台灣、只有下一代，明天團結所有的力量，把每一票都催出來，「我們就會贏」。讓侯友宜、趙少康帶領中華民國，帶領台灣走向和平、公義、繁榮的新世代。