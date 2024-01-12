快訊／疾呼「未來我當選總統8承諾」　賴清德：不要過度樂觀

▲賴清德高呼「未來我當選總統」強力催票。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／新北報導

民進黨總統候選人賴清德今（12）晚間返回新北市，出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」造勢晚會。他會中以8次「未來我當選總統」為引，承諾將擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，繼續走民主和平、創新繁榮、公義永續的路，減輕人民的負擔，繼續投資未來世代、落實居住正義，打造讓所有人感到驕傲、可以幸福生活的台灣。

賴清德今天晚間出席新北市選前之夜造勢晚會，現場喊破超過20萬人齊聚，線上同步觀看人數也突破25萬人。

賴清德會中登台疾呼，「你的一票，非常重要，明天，讓我們一起，選對的人、走對的路！」他說，對自己來說，沒有比為國家和人民服務，更有意義的使命了，「未來我當選總統，我會用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊，團結全國、壯大台灣」。

賴清德說，「未來我當選總統，我會擦亮民進黨『清廉、勤政、愛鄉土』的招牌，也會落實愛與和平、非暴力的核心價值」。

賴清德允諾，「未來我當選總統，我會繼續走民主和平的路，我會站在自由民主、國際陣營這一邊，更會永遠站在台灣人民這一邊；未來我當選總統，我會走創新繁榮的路，而且，也要將經濟成長所帶來的繁榮，和全國人民分享；未來我當選總統，我會走公義永續的路，建立公平的社會，讓大家看見希望」。

賴清德談及，「未來我當選總統，我會繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧，從老到小，政府都會守護；未來我當選總統，我會繼續投資未來世代，因為支持年輕人，就是國家最好的投資；未來我當選總統，我會繼續落實居住正義，未來，社會住宅全力蓋、加速蓋，讓人人都有一個家」。

對於立委選舉，賴清德逐一介紹與會的新北市區域立委候選人，他說，他廣納了跨世代、跨領域、跨黨派的人才，組成民主大聯盟，就是希望能夠讓更多人才和全台灣一起，創造更好的未來，「拜託大家，我們不要分散力量，不要過度樂觀，結果民主的力量沒過半，反而讓藍白過半，這樣子，改革推不動、建設做不來、國家安全更會受到嚴重衝擊」。