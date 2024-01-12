快訊／「選舉不是棄誰保誰」　蔡英文：相信賴清德「會做得比我更好」

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（12日）晚間分南北兩場造勢，在板橋第二運動場活動中，總統蔡英文致詞時表示，要跟還沒決定的朋友說，民主選舉不是棄誰保誰，而是不要放棄自己神聖一票，用手中這票保護台灣跟民主自由的生活方式，「國家不用誰來還給我們，因為我們都是國家的主人，國家因為人民而偉大，國家是我們一起擁有也要一起守護。」

蔡英文指出，這段時間大家最常跟我說「謝謝總統」跟「辛苦了」，我都有聽到也有看到，總統是人民賦予蔡英文的責任，自己也深深謝謝台灣人民，8年來同甘共苦、禍福與共，一起走到這裡，希望8年累積不要白費，再不到24小時，台灣人要再次為這個國家做出決定，希望大家相信民主自由，這條路上會有更多理念相同朋友來作伴，世界與台灣同行。

蔡英文表示，自己相信賴清德跟蕭美琴，相信賴清德準備好了，準備好扛下台灣隊長責任，蕭美琴也準備好協助賴清德，相信他們是2024年最好的選擇，會做得比蔡英文更好，在民主自由道路上走得更穩更長遠。

蔡英文指出，民進黨雖然不完美，但做不好就要做到好、好還要更好，要守護台灣第一品牌，這是民進黨永不懈怠的使命，請再相信蔡英文一次，支持賴清德蕭美琴跟民進黨推薦的候選人，明天出門不要為仇恨投票、要為自己心愛的國家投下這票，不要為了分裂彼此投票，而是為團結國家投下這一票，不只為自己投票，更為世世代代堅定地投下這一票。

蔡英文感性表示，謝謝2300萬人民，我的任期會停在520，但國家會繼續前進，讓賴清德跟蕭美琴帶領國家繼續前進，我來不及做的，讓他們幫台灣繼續拼，如果會緊張，明天一定要出門投票；如果很焦慮，現在就去拉票、很煩惱就去催票、去投票才會贏、去投票就會贏，這一票讓世界寫下民主第一勝。