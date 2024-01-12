快訊／25萬人力挺侯康！　侯友宜籲「集中選票」：綠白合不叫政黨輪替

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（12）日在板橋第一運動場舉行「贏回中華民國」選前之夜，在侯友宜、趙少康抵達舞台前，主持人謝龍介喊出，現場已經超過25萬人了。侯友宜在致詞時再度向「白色力量」喊話說，這次選舉是第四次的政黨輪替，要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任，柯文哲說他可以綠白合，綠白合不叫政黨輪替，所以集中選票投給最強的3號，侯友宜趙少康才能讓民進黨下臺。藍白，沒有合作的，一起用選票來完成。

▲侯友宜選前之夜演講。（圖／翻攝自ETtoday直播）



侯友宜上台一開始就說，親愛的鄉親父老，今天他回到新北市抱著感恩的心情，謝謝所有新北市的市民，他在新北市十三年，謝謝大家給他支持，他才有機會向前走，「我先向大家深深一鞠躬感謝大家」。此時台下支持者也歡呼長達5秒鐘。

侯友宜表示，他去年去新加坡、美國、日本，現在的新加坡國民所得是亞洲第一，李顯龍之前就說過，首先，因為星國國政路線清楚，幾乎沒有犯罪，星國更是清廉的政府，這就是政府的德政，看看民進黨這幾年有清廉嗎？完全沒有。

侯友宜提到，總統的選舉就是國家路線的選舉，也是政策路線的總選擇，他跟賴清德完全不一樣，他的第一條路線是戰爭與和平的選擇，前幾天全球風險評估機構歐亞集團把賴清德、澤倫斯基跟以色列的納坦雅胡，列為3位是美國最危險的朋友。如果賴清德當選，台海非常可能陷入不安，鄉親希望臺灣會陷入戰爭的風險嗎？ 賴清德就是戰爭風險的路線，他支持台獨、說中華民國是神話，說憲法是災難，侯友宜的路線是和平路線，反對臺獨反對一國兩制，守護中華民國、守護臺灣守護憲法。台灣人要選擇誰呢？



第2條路線，這是貪腐與清廉的選擇，賴清德縱容新潮流，走的是貪腐的路線，黑心路線弊案幢幢，不公開掩蓋；侯友宜是清廉路線，成立新的特征組，清查弊案，還給台灣清廉的政府，台灣人要選誰？第3條路線、這是一個公平正義，這是一個廢死反廢死的選擇，賴清德走的是一個廢死路線，蔡英文蕭美琴主張廢死、民進黨還有廢死黨綱，侯友宜走的是反廢死路線，依法執行死刑，強化治安，你們要選誰？



第4條，這是繼續反核，與能源永續的選擇，賴清德走的是非核家園，跳票了；他走的是讓台灣夠能源永續，不要讓台灣缺電，不要用以肺發電，讓人民不安、企業出走，請問你選擇的是誰？第5條路線，這是一場仇中抹紅，中間的路線的選擇，賴清德喜歡抹紅他及國民黨，「我沒有依賴中國」，賴清德的路線是閉關鎖國，仇中、抹紅、兩岸交流完全遙遙無期。侯友宜走的是台灣的中間路線，他會按照憲法讓我們的主權互相不承認，互相不否認治權，他主張的是務實交流捍衛國安、保障人權，堅持他灣的未來2350萬人來決定，你要選哪一個？



「這5條路線是國家的路線，民進黨對不起臺灣人民」侯友宜說，至於民眾黨柯文哲什麼路線，他真的不清楚也不知道，歡迎白色的力量加入他們5條路線，大家好好看一看三黨的差異，誰讓人民安心？民進黨黑金貪腐進行式，人人都知道；民眾黨是正在長大進行式，一人帶一個黨，好辛苦，國民黨則是團結改革進行式、不斷的進步中。

侯友宜喊話，這次選舉是第四次的政黨輪替，要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任，柯文哲說他可以綠白合，綠白合這不叫政黨輪替，所以集中選票投給最強的3號，侯友宜趙少康才能讓民進黨下臺。藍白，沒有合作的，一起用選票來完成。

侯友宜說，藍白人民合作，終結綠色貪腐；藍白政黨合作，實現聯合政府，「柯主席，不管怎麼侮辱我、糟蹋我，甚至抹紅我，我都沒有說過一句壞話，也把它吞下去；我就不要說，我要忍耐、為了這個臺灣能夠更好，我可以忍耐，為了政黨輪替，我可以吞下去」。蔣渭水前輩說的，同胞須團結，團結真有力，不分藍和白大家團結才能夠實現政黨輪替。

侯友宜說，明天是經國先生逝世紀念日，也是投票日。蔣說過今天不做，明天會後悔。藍白選民集中力量，明天才不會後悔。現在，是一個一對一對決的時候，是他和賴清德的對決，為了政黨輪替，要投最強的3號，侯友宜、趙少康。大家忍受8年了、痛苦8年了，我們臺灣還可以再浪費8年嗎？國家的命運、台灣的靈魂，不能再輸下去了，明天用選票，改變歷史、創造歷史，完成政黨輪替，3號改變歷史、創造歷史、政黨輪替，台灣一定贏。

