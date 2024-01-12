　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／25萬人力挺侯康！　侯友宜籲「集中選票」：綠白合不叫政黨輪替

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（12）日在板橋第一運動場舉行「贏回中華民國」選前之夜，在侯友宜、趙少康抵達舞台前，主持人謝龍介喊出，現場已經超過25萬人了。侯友宜在致詞時再度向「白色力量」喊話說，這次選舉是第四次的政黨輪替，要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任，柯文哲說他可以綠白合，綠白合不叫政黨輪替，所以集中選票投給最強的3號，侯友宜趙少康才能讓民進黨下臺。藍白，沒有合作的，一起用選票來完成。

▲▼侯友宜選前之夜演講。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲侯友宜選前之夜演講。（圖／翻攝自ETtoday直播）

侯友宜上台一開始就說，親愛的鄉親父老，今天他回到新北市抱著感恩的心情，謝謝所有新北市的市民，他在新北市十三年，謝謝大家給他支持，他才有機會向前走，「我先向大家深深一鞠躬感謝大家」。此時台下支持者也歡呼長達5秒鐘。

侯友宜表示，他去年去新加坡、美國、日本，現在的新加坡國民所得是亞洲第一，李顯龍之前就說過，首先，因為星國國政路線清楚，幾乎沒有犯罪，星國更是清廉的政府，這就是政府的德政，看看民進黨這幾年有清廉嗎？完全沒有。

侯友宜提到，總統的選舉就是國家路線的選舉，也是政策路線的總選擇，他跟賴清德完全不一樣，他的第一條路線是戰爭與和平的選擇，前幾天全球風險評估機構歐亞集團把賴清德、澤倫斯基跟以色列的納坦雅胡，列為3位是美國最危險的朋友。如果賴清德當選，台海非常可能陷入不安，鄉親希望臺灣會陷入戰爭的風險嗎？ 賴清德就是戰爭風險的路線，他支持台獨、說中華民國是神話，說憲法是災難，侯友宜的路線是和平路線，反對臺獨反對一國兩制，守護中華民國、守護臺灣守護憲法。台灣人要選擇誰呢？

第2條路線，這是貪腐與清廉的選擇，賴清德縱容新潮流，走的是貪腐的路線，黑心路線弊案幢幢，不公開掩蓋；侯友宜是清廉路線，成立新的特征組，清查弊案，還給台灣清廉的政府，台灣人要選誰？第3條路線、這是一個公平正義，這是一個廢死反廢死的選擇，賴清德走的是一個廢死路線，蔡英文蕭美琴主張廢死、民進黨還有廢死黨綱，侯友宜走的是反廢死路線，依法執行死刑，強化治安，你們要選誰？

第4條，這是繼續反核，與能源永續的選擇，賴清德走的是非核家園，跳票了；他走的是讓台灣夠能源永續，不要讓台灣缺電，不要用以肺發電，讓人民不安、企業出走，請問你選擇的是誰？第5條路線，這是一場仇中抹紅，中間的路線的選擇，賴清德喜歡抹紅他及國民黨，「我沒有依賴中國」，賴清德的路線是閉關鎖國，仇中、抹紅、兩岸交流完全遙遙無期。侯友宜走的是台灣的中間路線，他會按照憲法讓我們的主權互相不承認，互相不否認治權，他主張的是務實交流捍衛國安、保障人權，堅持他灣的未來2350萬人來決定，你要選哪一個？

「這5條路線是國家的路線，民進黨對不起臺灣人民」侯友宜說，至於民眾黨柯文哲什麼路線，他真的不清楚也不知道，歡迎白色的力量加入他們5條路線，大家好好看一看三黨的差異，誰讓人民安心？民進黨黑金貪腐進行式，人人都知道；民眾黨是正在長大進行式，一人帶一個黨，好辛苦，國民黨則是團結改革進行式、不斷的進步中。

侯友宜喊話，這次選舉是第四次的政黨輪替，要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任，柯文哲說他可以綠白合，綠白合這不叫政黨輪替，所以集中選票投給最強的3號，侯友宜趙少康才能讓民進黨下臺。藍白，沒有合作的，一起用選票來完成。

侯友宜說，藍白人民合作，終結綠色貪腐；藍白政黨合作，實現聯合政府，「柯主席，不管怎麼侮辱我、糟蹋我，甚至抹紅我，我都沒有說過一句壞話，也把它吞下去；我就不要說，我要忍耐、為了這個臺灣能夠更好，我可以忍耐，為了政黨輪替，我可以吞下去」。蔣渭水前輩說的，同胞須團結，團結真有力，不分藍和白大家團結才能夠實現政黨輪替。

侯友宜說，明天是經國先生逝世紀念日，也是投票日。蔣說過今天不做，明天會後悔。藍白選民集中力量，明天才不會後悔。現在，是一個一對一對決的時候，是他和賴清德的對決，為了政黨輪替，要投最強的3號，侯友宜、趙少康。大家忍受8年了、痛苦8年了，我們臺灣還可以再浪費8年嗎？國家的命運、台灣的靈魂，不能再輸下去了，明天用選票，改變歷史、創造歷史，完成政黨輪替，3號改變歷史、創造歷史、政黨輪替，台灣一定贏。
 

ET快訊
快訊／返鄉投票潮　台北高鐵、轉運站塞滿人
台灣哪場活動有超多人參加？　網喊這2場：不可能超越
「一人帶一個黨好辛苦」　侯友宜：我邀請白色力量實現政黨輪替
觀察／從棄柯保侯到藍綠對決　侯友宜最後一哩路走「新中間路線」
快訊／台南國中生持彈簧刀割同學！教育局回應了
直擊／侯友宜、趙少康25萬支持者唱「堅持」　高舉手機燈海相挺
「國民黨不是沒有年輕人」　徐巧芯深夜發心裡話
快訊／輻射冷卻10度低溫來襲！氣象署發9縣市「低溫特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／返鄉投票潮　台北高鐵、轉運站塞滿人

鄭運鵬車掃搬王牌！「兒子帥過頭」秒成眾人焦點：韓團來拜票？

前永齡基金會執行長劉宥彤深夜發聲：雖生氣但選擇原諒

指柯「一人帶一個黨好辛苦」　侯友宜：我邀請白色力量實現政黨輪替

觀察／從棄柯保侯到藍綠對決　侯友宜最後一哩路走「新中間路線」

凱道35萬人大跳「炸裂舞」　柯文哲傻笑愣在台上⋯急推高虹安到最前面

直擊／侯友宜、趙少康25萬支持者唱「堅持」　高舉手機燈海相挺

「國民黨不是沒有年輕人」　徐巧芯深夜發內心話

快訊／25萬人力挺侯康！　侯友宜籲「集中選票」：綠白合不叫政黨輪替

稱「信任習近平」遭切割？　馬英九曝原意：兩岸互信才能避戰

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

行經投89鄉道遇壯麗雲海　他親眼見證讚：全台最美

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

快訊／返鄉投票潮　台北高鐵、轉運站塞滿人

鄭運鵬車掃搬王牌！「兒子帥過頭」秒成眾人焦點：韓團來拜票？

前永齡基金會執行長劉宥彤深夜發聲：雖生氣但選擇原諒

指柯「一人帶一個黨好辛苦」　侯友宜：我邀請白色力量實現政黨輪替

觀察／從棄柯保侯到藍綠對決　侯友宜最後一哩路走「新中間路線」

凱道35萬人大跳「炸裂舞」　柯文哲傻笑愣在台上⋯急推高虹安到最前面

直擊／侯友宜、趙少康25萬支持者唱「堅持」　高舉手機燈海相挺

「國民黨不是沒有年輕人」　徐巧芯深夜發內心話

快訊／25萬人力挺侯康！　侯友宜籲「集中選票」：綠白合不叫政黨輪替

稱「信任習近平」遭切割？　馬英九曝原意：兩岸互信才能避戰

柯瑞低迷、勇士屢遭打爆　柏金斯責怪主帥柯爾：他被拆穿

獨家／通行紅海保費已漲40倍　大陸中聯航運表示繼續通行紅海

冬季容易疲倦、便秘？營養師推薦「多吃5種菜」：甜椒生吃更好

快訊／返鄉投票潮　台北高鐵、轉運站塞滿人

鄭運鵬車掃搬王牌！「兒子帥過頭」秒成眾人焦點：韓團來拜票？

歐巴韓團「ENHYPEN」機捷A7開唱　桃捷啟動疏運計劃

堂本剛閃婚「堂本光一也不知情」！　得知喜訊嚇到：以為在開玩笑

前永齡基金會執行長劉宥彤深夜發聲：雖生氣但選擇原諒

指柯「一人帶一個黨好辛苦」　侯友宜：我邀請白色力量實現政黨輪替

日本福岡縣旅行業協會來桃園交流　聽說「佐賀縣也想來…」

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

政治熱門新聞

柯凱道空拍圖曝光　現場破20萬人

侯友宜若當選　媒體人曝：將寫下四個第一

不斷更新／20萬藍支持者擠爆侯友宜造勢　「從尾走到頭要花37分」

柯文哲選前之夜！凱道1.8萬張椅子坐滿　人潮滿到景福門

造勢後滿地垃圾！翟本喬怒嗆民進黨：耍無賴不清

吳子嘉：「她」的力量進來　有助提高侯友宜勝選率

快訊／轟宣明智捏造冒名信件　郭台銘辦公室：選後採取法律行動

快訊／侯康板橋造勢破25萬人！　侯友宜、趙少康花15分鐘走上舞台

指發「郭挺侯康」文後今早檢調翻牆入家　周孟蓉再曝與郭台銘對話

直擊／南北雙線造勢都塞爆　賴清德板橋「選前之夜」湧破10萬支持者

張茂楠看好了！柯文哲凱道造勢還沒開始　已破10萬人「塞爆景福門」

直擊／線上25萬、現場20萬　賴清德板橋造勢擠不進去、支持者場外響應

400字揭「新潮流如果贏了」　徐巧芯：對手不是淑華

柯文哲凱道造勢支持者塞滿仁愛路　人潮多到搭雙舞台開講

更多熱門

相關新聞

指柯「一人帶一個黨好辛苦」　侯友宜：我邀請白色力量實現政黨輪替

指柯「一人帶一個黨好辛苦」　侯友宜：我邀請白色力量實現政黨輪替

2024大選競選期間，國民黨與民眾黨經歷「藍白合」紛擾，如今（12日）倒數不到24小時，國民黨總統候選人侯友宜表示，一定要記得藍白合作的過程，不管民眾黨總統候選人柯文哲怎麼侮辱、糟蹋他，甚至抹紅，他都沒有說過一句壞話，也把它吞下去。侯還說，民眾黨正在長大進行式，「一人帶一個黨，好辛苦啊」，而國民黨是團結改革進行式，不斷地改革、不斷地進步中。

觀察／從棄柯保侯到藍綠對決　侯友宜最後一哩路走「新中間路線」

觀察／從棄柯保侯到藍綠對決　侯友宜最後一哩路走「新中間路線」

35萬人大跳炸裂舞　柯傻笑愣在台上

35萬人大跳炸裂舞　柯傻笑愣在台上

直擊／侯友宜、趙少康25萬支持者唱「堅持」　高舉手機燈海相挺

直擊／侯友宜、趙少康25萬支持者唱「堅持」　高舉手機燈海相挺

稱「信任習近平」遭切割？　馬英九曝原意：兩岸互信才能避戰

稱「信任習近平」遭切割？　馬英九曝原意：兩岸互信才能避戰

關鍵字：

2024總統2024侯友宜國民黨趙少康

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

不只林襄掰了！　李多慧傳新球季出走

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

柯凱道空拍圖曝光　現場破20萬人

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

行經投89鄉道遇壯麗雲海　他親眼見證讚：全台最美

行經投89鄉道遇壯麗雲海　他親眼見證讚：全台最美

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面