高嘉瑜市場拜票　李彥秀媽媽堵人狂罵「肖查某」、「被人打到哭」

▲高嘉瑜掃街遭到李彥秀媽媽狂罵。（圖／翻攝高嘉瑜掃街直播）



記者杜冠霖／台北報導

選戰倒數48小時，民進黨立委高嘉瑜把握時間最後衝刺，今（11日）前往市場掃街拜票，卻遇到競選對手、國民黨立委候選人李彥秀母親，高一眼認出對方準備繞道避開，李母則追上痛斥「肖查某妳是發瘋嗎？」、「肖查某難怪被人打到哭！」高則微笑回應，並指出希望不要傷口灑鹽，所幸未釀後續衝突。

高嘉瑜今前往南港中研市場拜票，並質疑對手李彥秀為何可以到美國、中國買豪宅，還是企業捐款全國第二高，更收受潤泰500萬政治獻金。

而高嘉瑜拜票過程中遇到李彥秀母親，高一眼就認出對方，隨即繞道避開，但李母沒有放過高嘉瑜的意思，追上前痛斥「肖查某妳是發瘋嗎？」高則微笑回應謝謝李媽媽，也詢問李是否是建商好友、收受潤泰現金？

李母則回嗆「李彥秀就是有本事！半年選三次關你什麼事？」並提及高嘉瑜過去遭家暴一事酸「被人打到哭」，高嘉瑜則回應別再傷口灑鹽，並一邊繼續拜票。

也有一旁攤販好奇問「半年選三次是選什麼？」高解釋，李彥秀選完議員選議長、選完議長再選立委。攤販驚呼「喔！他家很有錢」，此時李母氣不過再次上前狂罵，高則繼續她的拜票行程，所幸未釀後續衝突。