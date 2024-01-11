質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

▲桃市第五選區藍營立委候選人呂玉玲，在律師與前桃園縣長吳志揚陪同下赴桃園地檢署按鈴控告對手劉仁照。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2024年總統副總統與立委選舉進入倒數第2天，桃園市第五選區藍營立委候選人呂玉玲今（11）日上午到桃園地檢署按鈴申告對手綠營立委候選人劉仁照。呂玉玲指出，民進黨桃園市議會黨團與市議員劉仁照近期四處發放黑函，質疑其競選總部文宣小物指甲剪組超過30元價格，汙衊她在立院阻擋國防預算，本案早已出示採購單據闢謠，但對手依然四處發放黑函，忍無可忍下赴桃檢按鈴提告，涉嫌誹謗與意圖使人不當選，將循司法途徑捍衛自身清白。

呂玉玲表示，對手陣營屢次以指甲剪組涉及賄選大做文章，但此案早在第一時間就已出示採購單據自清，指甲剪套組文宣小物總計採購一萬份，一份單價是28.73元新台幣，並未違反法務部2001年函釋，候選人不得發放價值超過30元文宣小物之規定，但對手劉仁照刻意誤導，事實上在網路購買相同品項，單價約12元到29元。

▲呂玉玲今天再度說明文選小品指甲剪禮盒組採購價格等過程，駁斥對手質疑賄選情事。（圖／記者沈繼昌攝）

呂玉玲強調，選戰開始至今，競爭對手處心積慮用潑髒水方式影響選情，用看板、文宣、布條手段抹黑抹紅，還汙衊她阻擋國防預算，現在還質疑她賄選，明明都她都做過相關說明，對手仍然執意發放黑函，用莫須有指控來帶風向，不但無法爭取鄉親認可，也是低估平鎮、龍潭選民智慧。呼籲鄉親睜大眼睛，不要以訛傳訛，協助發放黑函，成為壞蛋幫兇，她已依法提出告訴以捍衛自身的清白。

民進黨第五選區立委候選人劉仁照則強調，呂玉玲贈送的美容指甲剪組在網路找到市價遠大於30元，呂玉玲陣營提出進價28元多，但發票內容不清不楚，且應以用市價定調是否涉嫌賄選？至於呂還質疑他以看板抹黑，劉仁照痛批是哪一點抹黑？根本是莫名其妙。呂玉玲兒子不是市議員？丈夫不是曾任平鎮市長、市議員嗎？到底是哪一點抹黑她。