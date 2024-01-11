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徐耀昌千字長文怨國民黨　賴清德：邱鎮軍、陳超明非應有選擇

▲民進黨總統候選人賴清德出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌昨（10）深夜突發長文傾訴對國民黨的失望、灰心，直言苗栗縣過去財政困窘，藍營執政時卻冷漠以待，是民進黨上台後伸出援手才慢慢改善，引發外界熱議。對此，民進黨總統候選人賴清德今（11）說，文中還有一個重點，是對國民黨提名的立委候選人邱鎮軍、陳超明不以為然，前者與毒品案關係密切，後者因貪污案被判刑7年8個月。

徐耀昌昨天晚間發文表明心志，他直言，擔任縣長期間苗栗縣府財政困窘，遇上天災時向當時執政的國民黨政府求助，卻被冷冷打槍，令他失望不已，內心不由得浮現出「苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？」的想法，直到政黨輪替，總統蔡英文上任，終於對苗栗這塊土地伸出援手，為此他向綠營表示感謝與肯定。

此外，徐耀昌也談及，他投入立委初選，是因希望故鄉能有一個清直、真誠的藍營代議士，他了解這塊土地上每個人的故事與歷史，有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命，「為黨販售靈魂還是成為藍營口中的罪人，為故鄉計，我選擇誠實」。

對此，賴清德今天上午在新竹市車隊掃街前接受媒體聯訪說，「徐縣長辛苦了，徐縣長的經歷正足以證明：民進黨執政是不分黨派建設各個城市」，另外，徐的文章當中還有另外一個重點，徐相當不以為然，國民黨在苗栗所提名的兩位立委候選人，一個邱鎮軍跟毒品案關係密切，另外陳超明因為貪污案被法院判決7年8個月，都不是苗栗縣人應該有的選擇，敬請苗栗的父老鄉親，支持無黨籍立委候選人曾玟學、民進黨立委候選人康世明，來翻轉苗栗，給予苗栗一個新的未來。

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