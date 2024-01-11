快訊／外媒問兩岸關係　侯友宜：我任內不觸及統一問題

▲侯友宜、趙少康今日上午舉辦國際記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（11）日上午舉辦國際記者會。過程中紐約時報記者問到，如何評價大陸國家主席習近平？若習邀請他去北京是否會去？侯友宜回應，現階段跟當年馬政府時期已經不一樣，他對大陸沒有不切實際的想法，「我任內不觸及統一問題」，侯也強調「不恃敵之不來，是有以待之」。

針對紐約時報記者提問，侯友宜表示，其實在現階段跟當年馬前總統的狀況不一樣，已經有大幅改變，美中關係也不一樣了，面對不一樣的兩岸關係，尤其民進黨執政這幾年，兩岸已經升高衝突的風險，這是不爭的事實。

侯友宜強調，他對大陸沒有任何意圖，也沒有存在不切實際的想法，看待大陸的這些風險底下，他除了不斷強化國防軍備，讓對方不敢輕易發動戰爭外，也會對話交流，但是要回到馬政府時代的兩岸關係已經不可能，未定一定要從學者交流開始，有原則性的互動，才可以降低風險，會用實力來確保和平。



至於馬習會，侯友宜說，對他們來說，馬總統有些主張、意見，跟他是不一樣的，「我任內不會觸及統一問題」，不能單方面以為有善意，台灣就不做準備， 這樣太危險了，自身要走出台灣自己的中間路線。兩岸領導人要會面也要台灣社會的共識，對兩岸才會有幫忙，現在要像馬習會那樣還有一段距離，但不管習近平是什麼狀況，一定要做好萬全準備，如一句俗語「不恃敵之不來，是有以待之」。

