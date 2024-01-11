還有10％民眾不關心選舉　蔡正元獻策：用視覺傳遞藍白共治

▲前立委蔡正元。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選倒數兩天，國民黨總統候選人侯友宜近日再多場造勢場合上都喊出「藍白共治」。對此，前立委蔡正元表示，到現在還不關心選舉的人有10％，國民黨在這個時間點喊出「藍白共治」策略基本上方向是對的，但強度還要再強一點，建議國民黨在造勢場合中拉一個布條，一邊藍一邊白，從尾端拉到舞台，用視覺傳遞藍白共治訊息。

蔡正元昨日在節目《頭條開講》中指出，現在這個時間點喊「藍白共治」策略基本上方向是對的，但強度還要再強一點，因為任何一種廣告、訊息到達神經末梢是很複雜的過程，要有更強的動力才推得出來。「藍白共治」也是一樣，所以他建議，現在來不及做廣告，應該在造勢場合中創造出來。

蔡正元進一步提及，這很簡單，就拉一個布條，一邊藍一邊白，然後從造勢場合的尾端，一直把它推到舞台上面去，看能不能在視覺上面，創造出一個藍白共治的訊息，傳遞到神經的最末端。他分析，目前投票的選民，平常都是忙得不得了，但那個才是關鍵選票，如果只是嘴巴講過，選民會完全沒有感覺，要用更強的視覺去創造。

然而，蔡正元指出，現在比較麻煩的是，大家都覺得選舉很重要，可是今天還不關心選舉的人有10％，他們根本不在乎，這些人投國民黨也好、投民眾黨也好；投民眾黨總統候選人柯文哲也好、投國民黨總統候選人侯友宜也好，若要把這種選票做移動的話，就要有更強而有力的視覺形象。