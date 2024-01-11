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倒數2天投票「沒收到通知單」！內行曝查得到：可以投，不怕

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲投票日在即。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024大選倒數2天，很多人早就收到投票通知單，不過卻有網友表示，「老家的投票通知書，少了爸爸跟我的，其他人都有拿到。」里辦公室解釋可能是區公所漏印，會趕快補印補送。事實上，如果沒有投票通知單，可到內政部網站查詢，就能看到自己在哪間投開票所，記得資料在名冊第幾頁第幾號，告知選務人員即可。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「沒拿到投票通知書」，文中表示，「我爸跟我說，老家的投票通知書少了爸爸跟我的，其他人都有拿到」，打去里辦公室，對方則解釋可能是區公所漏印，會趕快請區公所補印再補送，令他直嘆，「都什麼年代還會發生這種事？」原PO就也在留言處表示，萬一有人也遇到一樣的事，卻因為這樣以為自己不能投票，不就變成民主的損失了？

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貼文一出，許多人紛紛笑呼，「沒有也可以投，不怕」、「有身分證就能投」。事實上，如果沒有拿到投票通知單，可以到內政部「113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網頁查詢，只要輸入身分證字號和民國的出生年月日，就能找到投開票所，就連自己的資料在名冊第幾頁、第幾號都一目了然。

話題還吸引一位有選務經驗的網友回文，透露通知單的最大功用是「編號」，「負責名冊的人員根據編號，可以很快就找到你的名字。」如果只靠身分證上的資訊，花的時間是找編號的兩三倍。

另外，也常發生民眾跑錯投開票所的狀況，像是地點正確但跑到隔壁，如果有通知單就比較能避免走錯，「不帶通知單的確是投票者的權益沒錯，但如果能記一下號碼多少，主動報給選務人員的話會很貼心啦！」

回文網友也補充，可能很多人會以為印章是必備，但其實也是可以蓋手印或簽名，只是蓋手印要小心，印泥不能弄髒選票，不然可能變成無效選票。唯一必備的只有身分證，沒得商量，而且也不能帶舊的或換發過的，「還真的總會有一兩位民眾帶錯，只能請對方回家拿再來。」

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