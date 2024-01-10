會見斯洛伐克數位科技處長　謝國樑盼加強雙邊合作交流

▲基隆市長謝國樑（左4）偕民政處長張淵翔（左2）、基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌（左3）、總幹事李經緯（左1），與教育處副處長徐嬿立（右2）、科長吳雨潔（右1）會面斯洛伐克數位科技部長Dr.Michal Geci（右4）及隨行者（右3），針對產業、教育、觀光、科技等合作議題交換意見。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑8日下午於市府貴賓室會面來訪的斯洛伐克數位科技處長Dr.Michal Geci等人，斯洛伐克是歐洲第二長的多瑙河所流經的第三個國家，有許多新型建物如商場，公共運輸的轉際站緊鄰河岸，也蓋得新穎偌大；基隆作為國內重要的港口城市，地理位置在國際化戰略上，有許多可向斯國學習的面向，雙方針對各自城市所屬的產業、教育、觀光、科技等合作議題廣泛交換意見，期許雙方日後有更多的合作及交流。

謝國樑在民政處長張淵翔、教育處副處長徐嬿立以及基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌、總幹事李經緯等人陪同下，與Dr.Michal Geci全程幾乎以英文交談，謝國樑暢談自己上任以來爭取國外知名的理工學院，來台設立產學中心，為基隆培育更多物流及供應鏈管理人才，而斯洛伐克自2022至2023年擔任包含波蘭、捷克和匈牙利之維謝格拉德集團(Visegrad Group, V4)輪值主席國，且為中歐鐵路最重要的轉繼站，與謝國樑極力推動的物流及供應鏈產業，恰好息息相關，有許多值得基隆效法之處。

雙方會談過程中，Dr.Michal Geci特別詢問有關本市在疫情期間的教學情形，教育處課程科長吳雨潔表示，由於本市在疫情爆發前，借鏡國外經驗，已完成班班大螢幕以及網路建置，在疫情期間均能順利轉為線上課程，另對經濟弱勢學童提供平板及網路，讓所有學生皆能順利在家中繼續接受教育。此外，兩方也針對雙邊城市間之數位、教育、安全、觀光、科技等合作議題行廣泛交流。教育方面，雙方也將簽訂學校合作計畫，若有機會順利缔約，未來預計規劃正式訪問團交流事宜。