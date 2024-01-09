47歲廚師在家分屍服務生女友　「開膛取出腸子心臟」放在水桶中





▲廚師被控殺害女友。（圖／翻攝自斯洛伐克警方）

記者李振慧／綜合報導

斯洛伐克警方在47歲廚師哈努斯卡(Jozef Hanuska)家中，發現擔任服務生的48歲女友慘被分屍，受害者全身赤裸躺在地上，胸部已被打開，心臟與腸子都被取出，還在蓋在屍體上的毯子放了一本英國護照，場景十分駭人。

警方4日下午在哈努斯卡位於斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)家中，發現48歲受害女子慘遭分屍的可怕遺體，女子除了脖子、臉頰和腿上都有傷口外，還在同一個房間中找到一個水桶，裡面裝了受害者被取出的心臟、腸子等被切下來的器官。

Butcher-turned-chef Jozef Hanuska allegedly cut his girlfriend Patricia on her neck, cheek and thigh



She was found dead in her apartment with her chest 'opened,' her organs cut out and her heart on the floor — Metro (@MetroUK) January 8, 2024

鄰居透露，最近時常聽到哈努斯卡與女友吵架，還曾聽過哈努斯卡威脅女友，要扯下她的頭。另一名鄰居也表示，2人疑似有酗酒問題，常常看到他們喝得很醉。

警方當初接到哈努斯卡的親戚通報，他因為收到哈努斯卡發來想要輕生的簡訊，所以報案。警方後來一直在尋找失蹤的哈努斯卡下落，最後於5日在一個地窖中找到了他，目前依涉嫌殺人罪被捕，案件正在調查中。

當地媒體報導，哈努斯卡的父親潘特爾(Štefan Pantl)也曾犯下殺人案件，1979年他因為向2女要求發生性關係被拒絕，殘忍殺害2人，最後被判刑處決。