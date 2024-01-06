家庭逃生1216原則學起來　基隆消防攜手社區共創平安新年

▲基隆市消防局宣導滅火器使用要領。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局中正分隊於3日上午，到轄內新豐里民活動中心辦理防火宣導週宣導活動，邀集里內30戶以上共約60名里民朋友，共同討論居家防火防災安全。消防人員在現場發送逃生計畫圖，鼓勵里民回家後與家人一同繪製。防火逃生計畫需要時時檢視，希望透過防火宣導週的活動，讓每個家庭都能具備應對火災的基本能力，以減少損失，保障家人安全。

消防局表示，為了加深市民對於防火逃生的認識，中正分隊也介紹家庭逃生計畫的1216原則，亦即畫出「1」個家庭逃生計畫圖、標示「2」個不同方向的逃生出口及動線、設定「1」個屋外逃生集合地點、每「6」個月進行逃生演練。繪製的過程中，要與家人間一起參與討論，讓家中的逃生避難做得更好。

活動中也介紹居家滅火器的使用，當發生火災時，初期滅火是最有效的滅火方法，滅火器的操作需要實際體驗，在火災發生時才不會措手不及。對於近年來最常見的電器火災案件，宣導用電時的「五不一沒有」原則，保障家庭的用電安全。

中正分隊長曹志榮說，在我們日常生活中，用電時要留意「五不一沒有」原則，電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及沒有安全標章的電器不要使用，以確保家庭用電的安全。

消防局長向永財說，1月2日至6日為防火周，會加強宣導住宅用火災警報器的安裝及維護保養、電氣使用安全的5不1沒有、爐火烹調安全的人離火熄、滅火器操作使用的拉瞄壓掃、家庭逃生計畫的1216原則，攜手共建安全的社區，共同守護家園！