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選前帶團赴山東玩6天！還設宴幫立委拉票涉賄選　基隆里長被起訴

▲基隆地檢署,基隆地方法院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆里長赴陸旅遊，及舉行餐會替某立法委員候選人賄選，基隆地檢署偵結提起公訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆地檢署指出，基隆信義區孝岡里長吳石金招攬他人赴陸旅遊接受招待、協助境外勢力介選，及舉行餐會替某立法委員候選人賄選等案，於1月9日偵查終結，認吳石金涉犯反滲透法及總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪嫌並提起公訴。

基隆地檢署表示，吳石金自當選基隆市里長後與大陸地區山東省煙台市台灣辦公室人員建立長期互動關係，明知中共政權設有（國）台辦及統戰部等對台工作機關，關心並欲滲透台灣選舉，卻仍於選舉前夕之2023年11月間，受煙台市2台辦指示、委託或資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友等共33人，於2023年11月21日起迄同年月26日止，赴陸參加由中共政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜山東旅遊團，依當時行情，每人僅來回機票（含稅）即應支付約9800元，然該團每位參加者全程旅費僅需支付5500元遊玩整趟行程，煙台市台辦除資助每位參加者上開機票價格不足部分（合計共14萬1900元新台幣）外，並針對台灣選舉重要樁腳12位里長，另給予每人人民幣 1100元(約4700元新台幣)款項，依匯率換算，里長形同整趟行程無須支付費用。

基隆地檢署指出，本次旅遊團員赴陸後即接受落地招待，旅遊過程中有大陸台辦人員陪同，大陸當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待，飯席間煙台市台辦前主任、現任主任、副主任、科長及山東省青島市臺灣事務辦公室副主任等人均到場，並向接受招待之團員發表「兩岸一家親」、「兩岸和平」、「支持九二共識」、「ＯＯ黨是自己兄弟、是我們自己的」、「兄弟如手足」、「不希望有戰爭」、「不希望打仗，戰爭很殘酷」、「要和平相處」、「要支持自己人」、「要支持改變現狀、能恢復兩岸交流的政黨」、「不要支持ＯＯ黨和主張祖國分裂的政黨」、「不要支持主張台獨的政黨」、「我們都是一家人，支持讓我們生活比較安定的政黨」、「不要支持會帶來戰爭的政黨」、「大家要團結，支持ＯＯ黨，希望ＯＯ黨可以勝選」等選舉性言論。

基隆地檢署認吳石金涉有反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪。偵查中，另查得吳石金為替某立法委員候選人助選，曾於2023年10月8以「替兒子慶生」之不實名義，在飯店設宴4桌，並自行支付共計新4萬600元餐費，邀宴並免費招待在地方上具有相當影響力之基隆市里長、友人及其等家屬親友等30餘位具有本屆立法委員選舉投票權之人赴宴，並於餐宴進行中，邀請不知上情之某立法委員候選人到場向赴宴者拜票，尋求投票支持，涉犯公職人員選舉罷免法，今偵查終結提起公訴。

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