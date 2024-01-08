　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是臉書「股票投資群組」！基隆男興沖沖加入　1個月遭騙399萬

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一名林姓男子(43歲)去(112)年12月在臉書碰巧發現股票投資群，好奇加入後，與LINE暱稱「林詩蓓」女子接洽，聽信對方話術，兩度相約在咖啡廳面交現金投資，總計遭詐新台幣399萬元，經友人提點後才驚覺上當遭騙，林男憤而報警；警方將計就計，在林男與詐團相約再次面交時，一擁而上將嫌犯黃男(28歲)逮捕，全案依詐欺罪移送，並聲押獲准。

▲▼基隆男子誤信臉書投資詐騙，遭詐399萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詐團成員黃嫌現身準備收取現金時，遭埋伏的警方壓制逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，林男去年12月閒來無事瀏覽臉書動態，偶然間發現投資廣告，點開進入「股○-不看盤投資」網站後，發現對方聲稱可投資股票輕鬆賺取價差，好奇心驅使下林男因此加入群組，後由LINE暱稱「林詩蓓」女子接洽，告知可以投資獲利，林男遂於12月間兩度與對方相約在咖啡廳面交現金作為投資之用，加上持續匯款金額，累計遭騙399萬元。

▲▼基隆男子誤信臉書投資詐騙，遭詐399萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

事後林男與好友提起此事，經友人提醒後才驚覺自己遇上詐騙，投資金額恐血本無歸，因此憤而前往派出所報案。警方得知始末後將計就計，請林男再次與詐團接洽相約面交，確定地點後警方先到現場埋伏，待前來取款的詐團成員黃嫌現身準備收取現金時，立即一擁而上將其逮捕。全案依詐欺罪移送法辦，並聲請羈押獲准。

基隆市警察局提醒，切勿聽信暴利的投資，詐騙集團以各種話術要求被騙者匯錢，並營造出賺錢的假象，讓被騙者自願的掏出更多錢，結果可能得不償失。如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱。

▲▼基隆男子誤信臉書投資詐騙，遭詐399萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆男子誤信臉書投資詐騙，遭詐399萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
客機破洞吸走iPhone！高空墜落剩44%電　網笑：真飛航模
國3留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男遭夾斃
陸27萬粉網紅「死訊瘋傳」　團隊證實：他打架被打死
圍捕畫面曝光！　她遭波及無奈：撞爛了
T1外國球迷獻吻「手手偷抓奶」被女友打手！畫面全拍下
霸凌者當選模範生　校方回應了
霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學　竟當選模範生！導演怒：學校幫洗白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

國3車禍地留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男慘遭夾斃

圍捕畫面曝光！車手「開車衝撞警察」1在逃　她遭波及無奈：撞爛了

快訊／國3南深路連環車禍！1大4小車撞一團　21歲男乘客遭夾死

又是臉書「股票投資群組」！基隆男興沖沖加入　1個月遭騙399萬

只為了20元...暴走男拿刀丟磚塊、槍抵友人太陽穴下場曝

快訊／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃...警圍捕追緝

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人　落網賣慘辯：沒錢養4幼子

士林夜市「藝廊」帥哥美女進出　竟是德州撲克賭場！18人被逮

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

國3車禍地留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男慘遭夾斃

圍捕畫面曝光！車手「開車衝撞警察」1在逃　她遭波及無奈：撞爛了

快訊／國3南深路連環車禍！1大4小車撞一團　21歲男乘客遭夾死

又是臉書「股票投資群組」！基隆男興沖沖加入　1個月遭騙399萬

只為了20元...暴走男拿刀丟磚塊、槍抵友人太陽穴下場曝

快訊／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃...警圍捕追緝

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人　落網賣慘辯：沒錢養4幼子

士林夜市「藝廊」帥哥美女進出　竟是德州撲克賭場！18人被逮

王郁婷／掀開綠營「介選」遮羞布　驚見多人已上車

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

演唱會輪番上陣炒熱觀光商機　高雄商旅趁勢開價百萬招租

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

中信銀「2023數位金融大調查」　逾8成民眾最在意交易安全

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

汪小菲被酸「選女人沒品」　霸氣護台灣女友：你沒見過胡說什麼？

61歲女星「斷開32年家暴尪」找到幸福　放閃小6歲男友：最大的力量

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

社會熱門新聞

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

即／國3嚴重車禍釀8傷！21歲男脫困命危

竊走金庫200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡

檢舉狂魔怕身分曝光！竟冒名狂舉發142次　下場慘爆

羅致政不雅片鑑定報告　新北檢證實收到

即／國3連環車禍！21歲男傷重不治

即／國3搶救畫面曝！釀5傷「其中2人受困」

即／國1台南系統2大車碰撞！駕駛受困　全線封閉中

現場畫面曝！國1油罐車車頭撞爛　駕駛卡車內搶救中

機車左轉遭貨車撞噴　花蓮女騎士傷重不治

更多熱門

相關新聞

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人

刑事局中部打擊犯罪中心偵辦網路詐騙，發現花蓮縣邱姓姊妹在網路社團PO出「KKBOX風雲榜」演唱會門票的販售資訊，以此誘騙14名被害人匯款至指定帳戶，但事後被害人沒有取得門票，驚覺遭詐，被害金額約5萬元，警方循線將邱女2人查緝到案，她們辯稱，是為撫養年幼的4名子女，但經濟狀況不佳才會犯案，檢方複訊後依詐欺罪將2人聲押獲准。

德州撲克賭場隱身士林夜市　帥哥美女栽了

德州撲克賭場隱身士林夜市　帥哥美女栽了

機車左轉遭貨車撞噴　花蓮女騎士傷重不治

機車左轉遭貨車撞噴　花蓮女騎士傷重不治

轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

台中阿姨站別人175萬奧迪車頂　「豪華席」嗨看五月天

台中阿姨站別人175萬奧迪車頂　「豪華席」嗨看五月天

關鍵字：

臉書詐騙臉書詐騙meta詐騙facebook詐騙影音基隆

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面