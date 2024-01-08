又是臉書「股票投資群組」！基隆男興沖沖加入　1個月遭騙399萬

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一名林姓男子(43歲)去(112)年12月在臉書碰巧發現股票投資群，好奇加入後，與LINE暱稱「林詩蓓」女子接洽，聽信對方話術，兩度相約在咖啡廳面交現金投資，總計遭詐新台幣399萬元，經友人提點後才驚覺上當遭騙，林男憤而報警；警方將計就計，在林男與詐團相約再次面交時，一擁而上將嫌犯黃男(28歲)逮捕，全案依詐欺罪移送，並聲押獲准。

▲詐團成員黃嫌現身準備收取現金時，遭埋伏的警方壓制逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，林男去年12月閒來無事瀏覽臉書動態，偶然間發現投資廣告，點開進入「股○-不看盤投資」網站後，發現對方聲稱可投資股票輕鬆賺取價差，好奇心驅使下林男因此加入群組，後由LINE暱稱「林詩蓓」女子接洽，告知可以投資獲利，林男遂於12月間兩度與對方相約在咖啡廳面交現金作為投資之用，加上持續匯款金額，累計遭騙399萬元。

事後林男與好友提起此事，經友人提醒後才驚覺自己遇上詐騙，投資金額恐血本無歸，因此憤而前往派出所報案。警方得知始末後將計就計，請林男再次與詐團接洽相約面交，確定地點後警方先到現場埋伏，待前來取款的詐團成員黃嫌現身準備收取現金時，立即一擁而上將其逮捕。全案依詐欺罪移送法辦，並聲請羈押獲准。

基隆市警察局提醒，切勿聽信暴利的投資，詐騙集團以各種話術要求被騙者匯錢，並營造出賺錢的假象，讓被騙者自願的掏出更多錢，結果可能得不償失。如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱。