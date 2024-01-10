衛星飛彈分不清！盧秀燕砲轟中央：亂放國家級警報影響選情

記者游瓊華／台中報導

國防部昨天大搞烏龍，兩度發布國家級警報，提到中國發射的衛星飛越台灣南部上空，但英譯版本卻將衛星翻譯成missile（飛彈），引發爭議。台中市長盧秀燕今天前往第二選區幫立委候選人顏寬恒車隊掃街拜票。盧秀燕坦言，此事件對選情有所影響，並砲轟警報亂放，顯示民進黨在處理國安議題上不夠謹慎且能力不夠，沒把台灣及人民安全放在心上。

▲盧秀燕今天砲轟中央，亂放國家級警報影響選情，顯示民進黨在處理國安議題上不夠謹慎且能力不夠。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，昨天事件可以發現，人民發現民進黨在處理重大國安議題上，或是意識形態這樣對國家安全跟人民安全有危害，促使民眾去思考，星期六投票要選更穩健的國家領導人，就是3號侯友宜。

此外，新北傳出有立委疑似涉嫌偷錄跟總統對話，這也是國安事件，但民進黨沒有積極偵辦處理，態度潦草，從這兩事件可看到，民進黨根本沒把台灣及人民安全放在心上。

▲選戰倒數3天，盧秀燕到中二選區替立委候選人顏寬恒車隊掃街，呼籲選民支持看得到、肯做事的顏寬恒。（圖／記者游瓊華攝）

選戰倒數三天，盧秀燕又特地為顏寬恒車隊掃街。盧秀燕表示，會把這麼寶貴的時間留給顏寬恒，是歷經先前選舉跟補選後，中二選區選民深切感受到，選立委要選看得到、找得到、肯做事情已及有經驗的立委，那人就是顏寬恆，且先前在陪同掃街過程中，都可以明顯感受到選民看顏寬恒眼神及握手熱度，是關心、熱切，還一握再握不肯放手，代表選民想要改變的心。