國家警報變放羊孩子　柯文哲點3問題：蔡英文說「不用害怕」讓我更怕

記者袁茵／台北報導

國防部9日發布防空警報指中國於下午3時3分發射衛星，已飛越南部上空，但英文卻寫成「missile（飛彈）」，事後國防部出面道歉，晚間也解釋是因中國衛星發射偏離，才會發布警報。但面對國防部未說明，日前中國發射飛彈、衛星都沒發警報，且總統府還特別出來說沒政治意圖，民眾黨總統候選人柯文哲表示，總統蔡英文叫大家不用害怕，這句話反而更讓他害怕。

▲柯文哲10日宜蘭車掃。（圖／民眾黨提供）

柯文哲10日於宜蘭車掃前接受媒體訪問，關於9日國家級警報被說是「放羊孩子」，以及國防部未說清楚，為何之前發射飛彈、衛星都沒發布國家級警報？柯文哲表示，這就是典型的瑞士乳酪理論，要拿出來檢討，把它當作是測試或演習來思考比較好，「我看到幾個問題，第一，如果真的有發生事情，國防部會發出錯誤的訊息？這個怎麼辦？」

柯文哲提及，第二點，如果政府出來解釋了，老百姓都不相信或懷疑，該怎麼辦？第三點，這些問題是之前都沒演練過嗎？所以老實講，「蔡英文說大家不用害怕，她講那句話才讓我害怕，真的飛彈打來、大家當場要躲，可是要往哪個地方躲，大家曉得嗎？」

柯文哲指出，自己每次都說建立正常國家第一步為「政府是可信的」，但政府講話，老百姓會相信嗎？今天很大的問題是，政府做什麼事情，老百姓都想說「這在操作什麼選舉策略」，這的確是國家根本問題。

媒體追問，怎麼看總統府說中國發射衛星沒有政治意圖，是不是出來洗地？柯文哲認為，這些都已經是枝微末節，真正問題還是剛剛講的，政府講話不被老百姓相信，以及「國防部怎麼會發錯誤訊息？真可怕！」且若真的有飛彈打過來，大家要躲到哪裡？這絕對不是總統一句「大家不用害怕」，就可以真的不用害怕，反而是大家比較要害怕。

柯文哲認為，選舉快到了，也不用把這件事情做太多政治操作，如果是自己的話，就會把這件事寫下來，哪些可以改進的事項就改進掉，這才是比較正常國家該做的事。