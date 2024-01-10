國民黨開放2區接受推薦影片　柯文哲：藍小雞要找「比較強的母雞」

▲柯文哲10日宜蘭車掃前受訪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨過去祭出「禁柯令」防立委候選人跳船，讓之前藍小雞請民眾黨總統候選人柯文哲錄製的推薦影片，通通無法使用；但近期不少藍小雞趁柯車掃時大搞「巧遇」，且柯更釋出推薦國民黨台中立委候選人羅廷瑋、廖偉翔影片。面對外傳國民黨開放新北、台中「藍白示範區」可接受柯拍推薦影片，柯文哲10日直言，這叫市場實力原則，藍小雞要找比較強的母雞幫忙。

面對過去「禁柯令」逐漸失效，國民黨立委候選人們趁著柯文哲車掃時，偷偷來個「巧遇」上直播做宣傳，例如柯文哲6日在台中造勢時，更有4名國民黨立委候選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興在場外蹭人潮，候選人號次同為1號的羅廷瑋，更直接比「1號」手勢，不顧一旁民眾狂喊「棄侯保柯」，大打「擦邊球」。

不僅如此，柯文哲隔天更透過台中市黨部釋出2支影片，內容為柯文哲親口喊出，推薦羅廷瑋、廖偉翔等言論。面對國民黨小雞紛紛玩擦邊球，想透過柯文哲拉抬選情，今天外傳國民黨開放新北、台中「藍白示範區」可接受柯文哲拍推薦影片，其他地區仍不開放，且只要小雞沒有講出「總統支持柯文哲」，就不算踩到紅線。

柯文哲今於宜蘭車掃前接受媒體訪問，被問到新北、台中「藍白示範區」開放可公布柯文哲推薦影片，會不會覺得是國民黨緊張了，以及還有沒有幫其他藍小雞拍片？柯文哲回應，最近可以幫忙就幫忙，其實這也是叫「市場實力原則」，就是對國民黨小雞來說，要找「比較強的母雞」來幫忙，而這事實真相也代表了「誰是比較強的母雞」。

另外，關於昨（9日）在IG釋出催票影片，內容稱自己很久沒跟兒女講話，有無了解兒女總統票要投誰？柯文哲笑稱，自己只要催出兒女有出門投票就可以了，「一定會投我的，拜託！」只怕兒女們都跑出去玩。