衛星警報賣亡國感？　賴清德盼國防部再強化：基於人民知的權利公布

記者杜冠霖／台北報導

國防部昨兩度發布國家級警報，提到中國發射的衛星飛越台灣南部上空，但英譯版本卻將衛星翻譯成missile（飛彈），引發討論，藍營也痛批這是賣亡國感。對此，民進黨總統候選人賴清德今（10日）受訪表示，根據國防部公佈的路線圖，確實有飛過屏東、台南上空，國防部基於人民知的權利公布這個訊息，也提醒民眾發現殘骸交給相關單位，希望未來國防部能夠持續朝這個方向加強。

賴清德今至彰化與黨籍立委陳素月車隊掃街，會前接受聯訪，有媒體詢問，台中市長盧秀燕昨日澄清未來侯康配當選也不會入閣，是否已在選後分贓？賴清德回應，是否選前分贓，國人從藍白合已經看得很清楚。

賴清德表示，這場選舉關係每一個城市發展以及印太和平穩定，賴清德跟蕭美琴當選可以守護台灣、維持印太穩定發展，也推出均衡台灣運作藍圖，重視北中南東每個城市未來發展，這才是正確做法。

至於昨日警報爭議，被藍營批評是賣亡國感。賴清德表示，國防部晚上公佈搭載人造衛星的火箭路線圖中，的確是有飛躍台灣屏東、台南上空，國防部基於人民知的權利公布這個訊息，希望民眾不要誤解，同時發現殘骸應該交給相關單位，這是應該要做的，希望未來國防部能夠持續朝這個方向加強。