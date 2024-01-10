侯友宜邀藍白共治　柯文哲：最有機會政黨輪替、最好的領導人都是我

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜昨在嘉義造勢向民眾黨總統候選人柯文哲喊話，一起團結下架民進黨，「我當選，我會組成聯合政府，結合藍白共治」，盼選票集中投給侯康配。對此，柯文哲10日回應，現在藍綠文宣都只打他一個人，所以也大概知道自己目前狀況，無論是最好領導人或最有機會政黨輪替，當然都是選柯文哲。

▲柯文哲10日宜蘭車掃前受訪。（圖／民眾黨提供）

柯文哲今在宜蘭車掃出發前接受媒體訪問，針對侯友宜昨邀請他一起下架民進黨，還說當選後可組聯合政府結合藍白共治，是不是又想在選前操作棄保？柯文哲嘆了一口氣後表示，「唉，其實大家心裡有數，最近不管是民進黨或國民黨的文宣，奇怪，你們怎麼會兩個黨都只打一個人呢？所以我也大概知道我目前狀況。」

柯文哲提及，「如果要選最好的領導人，當然是要選柯文哲，如果要選最有機會政黨輪替的人，當然也是選柯文哲，這樣就好了！」其實國民黨一直講這些，都是操作棄保手法，自己都可以理解。

關於日前柯說前高雄市長韓國瑜人前人後講的不一樣，讓前高雄市新聞局長王淺秋批評柯讓韓穿小鞋，且韓也對此事感到驚訝一事，柯文哲說，至少自己沒像侯友宜一樣唸出來，但自己也能理解作為國民黨不分區第一的韓國瑜問題，且對方是一名忠貞國民黨員，有時候要配合演出，但他也明白地講，「欸！你（韓國瑜）在台上講的，跟私底下講的完全不一樣喔！」

另外，有韓粉說票投柯文哲就是保送賴清德，柯文哲直言，「這誰講的？現在隨便掛個名字，誰知道他是誰？」