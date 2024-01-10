選戰分析／藍白要棄保差2條件　鷸蚌相爭還是漁翁得利

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

2024總統大選倒數3天，國民黨不分區立委第一名的韓國瑜日前在造勢活動上，談到投柯不是好不好，而是贏不贏；而總統候選人侯友宜則是不斷對柯文哲遞出橄欖枝，提出選後藍白共治；就連前副總統蕭萬長昨日在嘉義的造勢上也直言「投藍不白投」，今天甚至加碼在三大報登廣告，要民眾「集中投藍，不白投」，字裡行間所要傳達的訊息不言可喻。但其實棄保成功與否需有兩項最重要的條件，目前看來，藍白均未符合這樣的要件，恐怕最終還是賴清德得利。

越接近決戰關頭，國民黨一直喊出未來侯康當選將籌組聯合政府，廣納各方人才，不論是柯文哲還是鴻海集團創辦人郭台銘都會有一定的角色，這些言論無異是在向民眾黨柯文哲支持者喊話；5日韓國瑜在台南造勢會場上表示，「所有被誤導總統支持民眾黨主席柯文哲，立法院長支持韓國瑜的都是錯誤的」，沒有這種可能，呼籲集中選票支持侯趙配；7日韓國瑜又在桃園造勢場中喊出，柯文哲選舉宛如空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，繼續喊話支持者集中選票給侯友宜。

無獨有偶，侯友宜也在多場造勢場合提到，未來當選，他一定要請柯文哲和郭台銘等無黨無派的優秀人才組成聯合政府。言語中就是希望向柯粉遞出橄欖枝；就連昨晚國民黨在嘉義辦造勢，蕭萬長也呼籲要集中選票，高喊「投藍不白投」。

然而棄保成功與否，必須有兩項最重要的條件。首先，兩邊的支持者不能過於討厭對方，若當某一政黨公開提出棄保後，被棄的那一方支持者若感到不舒服，就難背棄原本的候選人，而這樣的現象就是這次柯粉的觀感。柯文哲就曾講過，藍營支持者有可能會投白，但是白營討厭藍、綠，要他們支持藍，恐怕較難；且加上近期柯文哲的造勢及車隊掃街可以看到，柯粉支持者相當死忠，棄保效應似乎難以發酵。

再者，棄保要成功，兩位候選人支持率還是要有明顯差異，也就是說，某一方支持者發現所支持的對象贏不了了，選民才會願意將選票轉移到另一位候選人身上。但目前就侯友宜、柯文哲來看，要達到這樣的效果較為困難。

以柯文哲的支持者來說，年輕族群佔比多，他們討厭藍綠；而侯友宜的支持者，除了死忠藍營支持者外，對於日前柯文哲藍白合過程中的變來變去，以及曾喊出「內心深處是墨綠」，也無法接受，再加上侯柯兩方陣營都認為自己一定會贏，支持度都只在伯仲之間，要棄保不容易。

這次選戰，不論是「棄柯保侯」或「棄侯保柯」，成功的機率都很難，若彼此支持者沒有找到願意投給對方的契機，棄保到最後也是白喊，選戰倒數3天，鹿死誰手還要靠大家的智慧，但可以確定的是，鷸蚌相爭還是漁翁得利。