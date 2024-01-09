韓國瑜脫口「礦工小孩怎當總統」　賴清德批歧視

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／雲林報導

國民黨不分區立委候選人韓國瑜近日在桃園造勢時脫口，如果沒有中華民國保護跟照顧，一個礦工的小孩怎麼當副總統？對此，民進黨總統候選人賴清德今（9）表示，這種歧視性的言論，對那個年代辛苦為台灣經濟奠定基礎的廣大礦工們，非常不尊重。

賴清德今天下午在雲林縣虎尾鎮車掃前受訪說，韓國瑜的這番言論的確令人遺憾，台灣是民主的國家，人民不分種族、階級、性別、地域，通通都是國家的主人，每個人都是平等的，所以不應該有歧視的言論，他這種言論，相信也不會得到社會的支持，且這種歧視性的言論，對過去辛苦為台灣經濟奠定基礎的廣大礦工們，也非常不尊重。

另針對國民黨呼籲為賴清德萬里老家成立巡守隊，建議文化部將其納入文化景觀，賴清德說，他已經公開講過，自己家老房子就交給律師去處理公益信託，「我們礦區的民眾，生活都很單純，我也希望在野黨能夠尊重我們礦區民眾安靜的生活，不要再去打擾，至於國民黨拿我們家的房子來做選舉議題的造作，我就不再評論」。

此外，也有媒體詢問，國民黨總統候選人侯友宜已經簽署「反廢死」公約，賴清德會簽嗎？賴清德說，台灣現行仍然有死刑制度，3個總統候選人當中，無人提出廢死政見，「我是不知道侯友宜為什麼一直在炒作這個議題？」

賴清德說，若自己當選總統，一定根據《憲法》跟現行的法律推動國政，所以他也希望選舉到最後，應該持續談論國家的重大政策，像他今天早上還跟副總統候選人蕭美琴主持國際記者會，宣揚台灣的民主，希望在野黨也應該要回到選舉正常軌道上。