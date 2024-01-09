郭粉支持柯文哲？　 正版粉專團長駁斥：挺中華民國派

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨（8）日晚間在台南舉辦開講，鴻海創辦人郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻現身，並呼籲郭粉力挺柯文哲。不過，就有知情人士指出，黃筱棻代表的是「郭台銘粉絲老虎軍團」，與在臉書上擁有4.7萬名成員的「中華民國老虎軍團」不同，該團團長秦才智接受《ETtoday新聞雲》訪問時也表示，黃姓女子與他們無關，他們團員挺中華民國派。

柯文哲8日於台南開講，郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻則到場喊話，呼籲郭粉支持柯文哲，今日柯文哲被問到會不會想爭取郭台銘本人的支持，柯文哲表示，選舉就是朋友要多、敵人要少，但每個人都有為難之處。

不過，據悉，黃筱棻並非代表最早成立的老虎軍團，最早成立的老虎軍團是在4年前2019年5月份時，由軍團長秦才智成立，不過在去年，秦才智已將社團從「郭台銘粉絲老虎軍團」改名為「中華民國老虎軍團」。

記者實際到該粉專看，可以發現，不少人表示，「我身邊的人已紛紛表態投3號侯康配，絕對不投墨綠柯，也不投會戰爭的賴皮寮，一定要出來投票」；粉專上也貼上公告表示，「本社團支持認同中華民國派、反戰爭維護兩岸和平的候選人，任何非本社團成員的個人或團體所支持的特定對象均與本社團無關」。似乎就是要與黃筱棻分乾淨。

秦才智接受訪問時也強調，現在太多人打著「老虎軍團」的名義在外面公開表示自己的立場，他們尊重，但是要強調「他們與我們無關」，「我們這個社團支持中華民國派，反戰爭、希望兩岸和平」。

