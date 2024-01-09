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社會 社會焦點 保障人權

「羅致政與蔡英文討論人事」　檢調將查41分鐘音檔真偽

▲▼總統蔡英文30日出席立法委員候選人羅致政板橋大團結晚會。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文上月底剛幫立委候選人羅致政站台，如今傳出疑似2人討論籤詩與外交人事的音檔。（資料照／民進黨提供）

記者劉昌松／台北報導

深陷不雅片風暴的民進黨立委羅致政，昨天又被傳出1段41分鐘音檔，疑似羅當面向總統蔡英文解說改運藏頭詩，2人並談到外館秘書等人事，羅致政8日聲明強調是境外勢力造謠，請律師追訴。據了解，若考量本案涉及總統聲音是否遭變造，非單純地方選舉爭議，調查局將在近日報請台北地檢署，分案交由全國性重大假訊息案件處理中心專責檢察官偵辦。

爭取新北市第7選區連任立委的候選人羅致政，在1月1日被爆出多段自拍性愛影片，經媒體報導後，羅致政立即聲明自己不是影片男主角，是境外勢力以深偽造假方式，介入選舉，並在2日向調查局新北市調處告發。

不雅影片案經鑑定後送交新北地檢署偵辦中，就在國民黨陣營接連抨擊，如影片被造假，為何不公開為羅致政澄清之際，又傳出1段41分鐘的錄音檔，內容前半小時左右，都是聲音疑似羅致政的男子聲音向「總統」說明1位「老師」批下的藏頭詩，並建議「總統」可以找「老師」改運消災。

疑似羅致政的男子接著提到，前民進黨主席卓榮泰處理黨務系統事務，批評前外交部長吳釗燮用人打亂晉升系統，並批評口譯哥趙怡翔外派美國的職務過高，而聲音疑似蔡英文的「總統」也在這段人事話題中，不時回應，並說自己當時的相關處置作為，直到疑似有第3人出現，疑似羅致政的男子才匆忙致意告辭。

▲▼立委羅致政掃街。（圖／記者陳家祥攝）

▲羅致政認為接連傳出的不雅片與錄音檔，都是境外勢力深偽造假介入選舉。（資料照／記者陳家祥攝）

羅致政針對錄音檔一事再次發出聲明表示，音檔來源不明、非法變造，且針對他個人介選的操作接二連三，上傳來源很清楚來自境外，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作。

羅致政並指出，對於如此明顯的境外介選作為，期待國安及司法單位迅速處理，也希望媒體、民眾不要觸法，傳播來源不明及違法變造的內容。對於在野黨政治人物配合境外介選勢力抹黑造謠，羅致政予以強烈譴責，已請律師蒐集相關資訊追訴不法。

對此，調查局在收到相關資訊後，考量這次錄音檔事件，與先前的不雅片最大差異，在於牽涉到音檔中的女聲是否為「總統蔡英文」本人，不只是單純的地方選舉是否遭境外勢力介入問題，因此近日將報請檢察總長邢泰釗指示成立於北檢的「全國性重大假訊息案件處理中心」，由專責檢察官指揮偵辦。

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