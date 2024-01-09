餐桌上分享陳俊翰故事　羅文嘉：我想告訴孩子想起他就可以鼓起勇氣往前走

▲民進黨不分區立委第16名律師陳俊翰。（圖／翻攝陳俊翰臉書）



記者陳弘修／台北報導

2024總統暨立委大選最後倒數4天，民進黨前秘書長羅文嘉9日透過臉書發文表示，他在餐桌上跟家人分享此次不分區立委第16名陳俊翰的真實故事，想告訴自己的孩子即使生命遇到再大的挫折，只要想陳俊翰，就可以鼓起勇氣繼續往前走。

羅文嘉表示，陳俊翰從小就罹患了先天性的「脊髓性肌肉萎縮症」，全身上下只剩下眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，但他沒有因為身體限制，放棄努力，家人與媽媽也沒有因為這樣覺得生命黯淡，他們充滿希望，一起往前走。

學習路上，陳俊翰比一般人更辛苦，無法自己翻書本，媽媽就陪在旁邊，幫他一頁一頁翻，無法一個姿勢超過三十分鐘不動，就靠家人或同學幫他翻身移動，高中畢業是全校第一名（新竹中學），他自我解嘲說考得失常，只上台大會計系，他的目標是法律系，所以選擇雙修會計與法律系。

沒想到，一場宿舍火災，陳俊翰因為行動不便，遭受嚴重燒傷，醫師說唯一保住性命的方式是，雙腿截肢。從此，陳俊翰又失去了雙腿，雖然這兩隻腿很像從沒發揮完全功能，但至少他有腿，上天跟他開的玩笑，未免太殘酷，但他依然沒有放棄。

台大畢業後，陳俊翰考上台大法律研究所，2006年研究所一畢業就以榜首考上律師，同時也取得會計師執照。陳俊翰以此滿足嗎？沒有，他相信自己也可以像其他人一樣，出國唸書，於是，他先到美國哈佛大學攻讀法學碩士，再到美國密西根大學法學攻讀博士。

出國前，陳俊翰希望有一天成為傑出的商務法律師，可以有豐沃收入回報父母，但在美國這段期間，他接觸到人權法也改變了志向，決定放棄商務法，改唸人權法。陳俊翰問媽媽：「我放棄可以賺更多錢的領域，改念可以服務更多人的領域，媽媽你願意支持我嗎。」媽媽的回答：「當然，我永遠支持你的選擇。」

之後，陳俊翰不僅取的密西根大學博士學位，也取得美國律師資格，但他選擇放棄美國醫藥補助照顧，回到台灣。這麼多年來，他一直在人權工作與罕見疾病病患支持體系，默默盡一份心，如同他的成長學習之路，從沒放棄。

羅文嘉表示，他第一次看到陳俊翰對聽眾演講的影片，忍不住一邊笑、一邊掉淚。笑是因為他的樂觀幽默智慧，落淚的是他的人生與拼鬥。更難以掩住悸動的是，陳俊翰選擇把自己的生命，獻給更多的人和這塊土地。

對於有人問陳俊翰這次民進黨不分區排序第16位會不會不夠前面，羅文嘉表示，他第一時間也是這樣想，但當他知道陳俊翰在乎的不是位置，而是燃燒自己，激勵更多人時，他只想分享陳俊翰的故事，「給你的孩子，你的朋友，給更多徬徨無力的人」。

羅文嘉表示，記得年少時讀羅曼羅蘭的名著「約翰.克利斯朵夫」時，得到無比激勵，「當你覺得自己走投無路時，只要想起約翰.克利斯朵夫的際遇，你會覺得自己的這點苦難根本不算什麼」。現在，他看到另一個活生生、就在身邊，「給我們勇氣與力量的故事」。