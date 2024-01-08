才喊話選前共機不要來！今又來9架　趙少康：至少我敢講敢要求

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（8）日前往南投替黨籍立委候選人馬文君、游顥輔選，被問到昨才公開呼籲中國軍機不要飛來，但中國軍機還是照飛，趙少康受訪表示，他昨天是有跟國台辦喊話，「至少我敢講，敢要求」，其他兩組候選人敢要求，敢講嗎？他不止要中國軍機選前不要飛來，選後當然也不要飛來；但是若是賴蕭配當選，不要等520，兩岸風雲就會緊張，呼籲台灣人民要想清楚。

趙少康昨天向中國國台辦喊話，表示台灣即將選舉，請中共表達善意，軍機別再到海峽中線。不過，國防部今日隨即公布上午共偵獲共機9架次、共艦4艘次持續在台海周邊活動，還有氣球3枚越過海峽中線。對此，趙少康上午受訪表示，至少他敢講、敢要求，「其他兩組候選人有要求嗎？有敢講嗎？」

至於賴辦稱趙辯論發言很多詐騙？趙少康回應，自己講的沒一件是詐騙，例如國軍只有15.5萬人、主戰部隊只剩7萬，這都是事實，一點也不是詐騙；再如勞動基金收益不好，勞動部就澄清去年收益6千多億，有史以來第三好，但自己查了一下，其收益率僅10.8％，但大盤漲了26.83％，換句話說不用委外操盤，只要按照大盤就可以賺1.5兆，結果現在只賺6千億，少賺了9千億，好意思嗎？

趙少康強調，總之都舉出事實，哪是什麼造謠，他們詞窮沒道理，就亂說造謠，到底造謠在哪裡？他們找了好幾個部會來辯駁，己方則都反駁回去。趙再舉例，如MQ-9死神無人機買得比較貴，他們就稱別的國家買要5、6千萬美元，但別國買的是偵查、打擊都有，我國只有偵、沒有打，然後空軍就不敢講話了。