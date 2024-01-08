拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統大選倒數，國民黨副總統候選人趙少康日前開出健保給付1點1元的支票，醫界認為，此政見民進黨正、副總統候選人對賴清德蕭美琴的殺傷力很大，好幾個醫師LINE群組，一面倒的說，今生第一次要投國民黨。趙少康今（8）日表示，醫師反映他們就像籠子裡的老鼠一直為了點數一直跑圈圈，護理師更辛苦，侯康當選後，第一步就是當選3個月內在立法院配合下由行政院直接撥款給區域醫院以上的護理人員每月1萬元，中間不經過醫院分配直接撥款。

趙少康今日下午前往南投替黨籍立委候選人馬文君、游顥輔選，被問到日前開出的政見鬆動綠營醫師票倉，趙少康表示，醫師反映他們就像籠子裡的老鼠一直為了點數一直跑圈圈，護理師更辛苦，30萬人有證照但去工作的只有18、9萬，太辛苦都想轉業，所以侯康配一步步來，第一步就是當選3個月內，在立法院配合下，由行政院直接撥款給區域醫院以上的護理人員每月1萬元，中間不經過醫院分配直接撥款。

趙少康也說，另外藥劑師、檢驗師、醫師待遇也都偏低，點數有時只算0.8、0.85元，未來要逐步調整到1點就是1元，怎麼可以打折，畢竟要當醫師很難，從中學就要很努力，應該得到應有的工作價值；如今民進黨很緊張，親綠的施醫師說醫師都要倒戈了，但問題是民進黨執政8年做了什麼呢，

趙少康表示，「賴清德做了2年行政院長、4年副總統，自己又是醫師，難道不知道醫師的辛苦嗎？現在才說要跟我們效法，來不及了啦！選舉才來做，攏是假的啦」。趙強調，自己父母親都是肺腺癌過世，在醫院看到護理人員真的太辛苦了，真的應該給予合理待遇。

趙少康直言，講實話1萬元都少了，跟日本、香港、新加坡比真的差很多，衛福部長薛瑞元還來反駁，「居然還好意思講！我說他知道人家護理師薪水是台灣多少倍，然後薛瑞元就把嘴巴關起來，不敢再講了。」