　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

▲▼趙少康「護理加薪、侯康實現」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統大選倒數，國民黨副總統候選人趙少康日前開出健保給付1點1元的支票，醫界認為，此政見民進黨正、副總統候選人對賴清德蕭美琴的殺傷力很大，好幾個醫師LINE群組，一面倒的說，今生第一次要投國民黨。趙少康今（8）日表示，醫師反映他們就像籠子裡的老鼠一直為了點數一直跑圈圈，護理師更辛苦，侯康當選後，第一步就是當選3個月內在立法院配合下由行政院直接撥款給區域醫院以上的護理人員每月1萬元，中間不經過醫院分配直接撥款。

趙少康今日下午前往南投替黨籍立委候選人馬文君、游顥輔選，被問到日前開出的政見鬆動綠營醫師票倉，趙少康表示，醫師反映他們就像籠子裡的老鼠一直為了點數一直跑圈圈，護理師更辛苦，30萬人有證照但去工作的只有18、9萬，太辛苦都想轉業，所以侯康配一步步來，第一步就是當選3個月內，在立法院配合下，由行政院直接撥款給區域醫院以上的護理人員每月1萬元，中間不經過醫院分配直接撥款。

趙少康也說，另外藥劑師、檢驗師、醫師待遇也都偏低，點數有時只算0.8、0.85元，未來要逐步調整到1點就是1元，怎麼可以打折，畢竟要當醫師很難，從中學就要很努力，應該得到應有的工作價值；如今民進黨很緊張，親綠的施醫師說醫師都要倒戈了，但問題是民進黨執政8年做了什麼呢，

趙少康表示，「賴清德做了2年行政院長、4年副總統，自己又是醫師，難道不知道醫師的辛苦嗎？現在才說要跟我們效法，來不及了啦！選舉才來做，攏是假的啦」。趙強調，自己父母親都是肺腺癌過世，在醫院看到護理人員真的太辛苦了，真的應該給予合理待遇。

趙少康直言，講實話1萬元都少了，跟日本、香港、新加坡比真的差很多，衛福部長薛瑞元還來反駁，「居然還好意思講！我說他知道人家護理師薪水是台灣多少倍，然後薛瑞元就把嘴巴關起來，不敢再講了。」

ET快訊
幫兒出氣！竹聯副會長撂30多人校園毆打6學生
3男1女出遊成死亡之旅！　21歲男後座遭夾斃
快訊／國三生遭割頸　「乾妹」今裁定收容
快訊／2男遭割頸慘死！　1人倒警局前
支持者剃成「3號」　侯友宜讚：這髮型很OK吧！
蘋果「1產品」賣不出去！　庫存堆滿倉庫
帶滷肉飯、鵝肉探望　他開心享用當場噎死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

決戰中台灣！侯康配首次台中合體　造勢大會擺3萬張椅拚勝選

林德福喊「請投139」　莊銘淵求支持226！陳愷寧：一起比出OK

國會不分區政黨版圖變化一次看！　小黨在藍綠夾殺中力求突圍

林飛帆反批黃國昌緊抱柯文哲　扭曲太陽花運動訴求

遇超狂支持者後腦杓剃「3號」標誌　侯友宜讚：這髮型很OK吧！

賴競總抓包「侯康貸」1500萬縮水成1200萬　侯辦：後續的新政策

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

「搶救王義川大兵」環台三重輔選李坤城　張麗善讚阿堂認真打拼

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

決戰中台灣！侯康配首次台中合體　造勢大會擺3萬張椅拚勝選

林德福喊「請投139」　莊銘淵求支持226！陳愷寧：一起比出OK

國會不分區政黨版圖變化一次看！　小黨在藍綠夾殺中力求突圍

林飛帆反批黃國昌緊抱柯文哲　扭曲太陽花運動訴求

遇超狂支持者後腦杓剃「3號」標誌　侯友宜讚：這髮型很OK吧！

賴競總抓包「侯康貸」1500萬縮水成1200萬　侯辦：後續的新政策

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

「搶救王義川大兵」環台三重輔選李坤城　張麗善讚阿堂認真打拼

爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪狠捏嫩乳2次　她怕爆狂洗澡2hrs

家裡有房了　她手上有200萬「要再買1間嗎？」一票點頭：不嫌多

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

「3類人」不宜再吃補！醫師曝「補不得」體質：恐引起腦中風

決戰中台灣！侯康配首次台中合體　造勢大會擺3萬張椅拚勝選

柴犬女高音迎門尾巴狂搖　媽緊張：鄰居，我們真的沒有虐狗

醒來看到床上「掉一片舌頭」嚇壞　帶貓看醫生才知道是貓的胎盤

上海小區「流浪貓遭剝皮虐殺」畫面瘋傳　工作人員駁斥：不實傳言

準備好了！「4生肖」2024事業運大爆發　屬牛有升遷加薪機會

白蝦貴5%！過年快到「水產品喊漲」　龍虎斑上漲1成

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

政治熱門新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

韓操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼

柯粉後腦「剃上柯文哲」　選委會說話了

遭控介入婚姻　林宜瑾：侮辱女性假消息

趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

郭璽南投站台下跪…辱她「老女人」！馬文君喊告

侯康配若勝選將任閣揆？盧秀燕今晚說明

2024成史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

分析／賴清德拚高雄百萬票　仍靠韓國瑜動員

林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

更多熱門

相關新聞

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

民進黨總統候選人賴清德日前推出「在路上–交棒篇」競選廣告，受到廣大迴響；不過，中國官媒《新華社》7日刊出一篇「永遠在路上——以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」文章，遭外界質疑抄襲「在路上」廣告哏。前民進黨青年部主任吳濬彥今日也反轟，中共官媒畫虎不成反類犬，專文力捧「從嚴治黨永遠在路上」，是強調自己是獨裁政體嗎？

諷高端合約非威士忌越陳越香　趙少康：民進黨恐只選擇性公布

諷高端合約非威士忌越陳越香　趙少康：民進黨恐只選擇性公布

斥潑髒水　林宜瑾今將提告李全教

斥潑髒水　林宜瑾今將提告李全教

才喊話選前共機不要來！今又來9架　趙少康：至少我敢講敢要求

才喊話選前共機不要來！今又來9架　趙少康：至少我敢講敢要求

喊話國台辦軍機別來失效　趙少康：至少我敢要求

喊話國台辦軍機別來失效　趙少康：至少我敢要求

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面