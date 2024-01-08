喊話國台辦「最後一周軍機別來」失效　趙少康：至少我敢要求

記者鄧木卿／台中報導

國民黨副總統候選人趙少康8日中午合體台中市長盧秀燕，2人並為立委候選人黃健豪車掃全力拉票，針對日前向大陸國台辦喊話，選前最後一周不要有軍機繞台，結果今天又有軍機出現，趙說，對方接不接受是一回事，至少他敢要求，這是他的立場，反觀其他2組敢嗎？

▲針對民進黨質疑向國台辦喊話停止軍機繞台失效一事，趙少康說，至少他敢要求。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

趙少康中午陪黃健豪車掃前，先和盧秀燕一起召開記者會，針對民進黨質疑他的喊話失效一事，趙說，他向國台辦提出要求後，國台辦還得和解放軍溝通，應該不會這麼快就有結果，不過，對方接不接受是一回事，「至少我們敢講，敢要求，其他2組敢嗎？這是立場和態度問題。」

趙憂心的說，萬一是賴蕭配當選，不用等到520，兩岸將會出現更多變化，台灣是要戰爭或和平，台灣前途是確定或不確定，台灣是安定或是風險，全由選民自己決定。

至於柯文哲透露，韓國瑜私下跟他說的和公開說的不一樣，趙少康則說，不管2人私下有什麼對話都不重要，公開才重要，才算數，有種就公開講，私下傳來傳去，毫無意義。

網路也有人因此見縫插針，認為韓國瑜只是表面支持侯康配，私下並不如此，趙少康則認為，很多支持韓國瑜的網紅都已歸隊，他也覺得都已經歸隊，而韓也多次大力疾呼侯康配，數位部、中選會、NCC不該一籌莫展，放任假消息散播，而是要趕快查，否則守法者吃虧，不守法卻是肆無忌憚。

盧秀燕也強調，韓國瑜在很多公開場合都一再呼籲，也發佈召集令，要集中選票，支持侯康配，因此她也拜託韓粉們全力支持侯康配。