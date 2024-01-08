諷高端合約非威士忌越陳越香　趙少康：民進黨恐只選擇性公布

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德贊成公開高端疫苗採購合約，但國民黨、民眾黨一路追打至今仍未公開；立法院今（8）日舉行談話會，通過國民黨立法院黨團提案，明天舉行臨時會，就高端疫苗合約，是否圖利特定廠商等議題，邀請行政院長陳建仁提出專案報告。國民黨副總統候選人趙少康下午受訪時表示，「民進黨不敢講啦！他們要選擇性公布還是全部公布也不知道。」

趙少康今日下午前往南投替黨籍立委候選人馬文君、游顥輔選，被問到是否認為政府在選前會公布高端合約？趙少康回應，民進黨不敢講啦！他們要選擇性公布還是全部公布也不知道，因為一般人看不到原來的合約，所以他們現在被逼得在立法院討論，但討論結果也不知道，如果表決民進黨佔優勢，在野黨一定不可能獲得有利結果。

趙少康說，總之覺得很奇怪，從總統以降都下來替高端護航，這很奇怪從來沒這樣過，大家是希望有國產疫苗，但也不能這樣揠苗助長，愛之適足以害之到這樣地步，讓高端股價從一股28塊漲到4百多塊，其市值從30億漲到8百多億，錢都誰賺去了？到底怎麼回事，難道不應該查嗎？「且合約一保密要30年幹什麼？又不是威士忌越陳越香？」

趙少康強調，隨便民進黨去吵，總之侯康當選以後立刻公布高端合約，結果他們被這樣一逼，就趕快說到立法院討論，而誠實是最好的政策，隱藏不是個辦法。