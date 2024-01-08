抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

▲賴清德競選總部釋出「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前推出「在路上–交棒篇」競選廣告，受到廣大迴響；不過，中國官媒《新華社》7日刊出一篇「永遠在路上——以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」文章，遭外界質疑抄襲「在路上」廣告哏。前民進黨青年部主任吳濬彥今日也反轟，中共官媒畫虎不成反類犬，專文力捧「從嚴治黨永遠在路上」，是強調自己是獨裁政體嗎？

根據《自由時報》報導，中國官媒《新華社》7日刊出一篇「永遠在路上——以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」文章，細數習近平自2022年10月中共二十大之後的各種指示，包括自我革命、注重人民、從嚴治黨反貪腐等，強調在習近平的領導下，新時代中國共產黨人必將交出更優異的答案。

對此，吳濬彥表示，民進黨的《在路上》競選廣告，用開車比喻執政不是只是把國家治理好，更重要的是總統蔡英文作為駕駛，帶國家人民走一段旅程之後，人民會選出下一段四年旅程誰最適合作為駕駛，也就是國家的治理者。

吳濬彥指出，這就是民主，也是《在路上》更要強調的，蔡英文把大家安全載送到這裡，然後把車鑰匙交給民進黨總統候選人賴清德與民進黨副總統候選人蕭美琴，呼籲大家投票給民進黨。

吳濬彥痛批，中共官媒畫虎不成反類犬，專文力捧「從嚴治黨永遠在路上」，質疑「這不就是在說習近平永遠在路上，意味著永遠不會換手開車，這不強調自己是獨裁政體嗎？」