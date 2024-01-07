陪練車爆爭吵！妻突停隧道喊「我要下車」　他急壞賞一巴掌

▲人妻在隧道內停下車。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

南韓一名人夫日前在車上動手打了老婆，原因是2人在車上發生爭執，老婆竟在隧道內把車停下，說要下車。貼文一出，立刻引起討論。

根據韓媒MBC報導，人夫在社群以「我第一次打了我的妻子」為題發文，他表示，與老婆要一起去購物，想說這段路程可以順便給妻子練習開車，因此就讓妻子坐在駕駛座，由她開車，自己則在副駕教她開車要注意什麼。

人夫透露，然而上車不久後，2人在車上發生爭執，手握方向盤的老婆竟突將車停下，當時正在光線昏暗的隧道裡；人妻怒喊，「我要下車了。」人夫直言，當下真的被老婆舉動嚇到，情急之下，賞了老婆一巴掌。

人夫回憶，「以前我們在車裡吵架時，老婆總叫我讓她在路邊下車，所以我想這是一樣的原因，目前和妻子冷戰中，我已經3天沒跟老婆講話了，我認為我不用道歉，所以不想先低頭。」

貼文一出立刻引發熱議，大部分網友認為，車子突停在隧道裡是相當危險的事，很可能造成大麻煩，這是一種將其他人置於危險之中的行為。不過，也有人留言「賞別人巴掌是沒有意義的」、「賞巴掌太過分了」。

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