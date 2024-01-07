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嫩妹吃壽喜燒手伸褲裡…下秒「拔毛丟入鍋」討3倍賠償　見監視器求饒了

嫩妹吃壽喜燒手伸褲裡…下秒「拔毛丟入鍋」討3倍賠償　見監視器求饒了

▲嫩妹吃壽喜燒手伸褲裡，下秒竟拔毛丟入鍋，還想討3倍賠償。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東一名網友發布一段監控視頻，爆料一名女子在自己經營的壽喜燒店內吃飯，拍攝了有毛髮的照片，接著索要3倍賠償。然而監控視頻中，這根毛髮是女子從身上拔出，捏在手裡，並放進了鍋中。姜姓老闆表示，當時對方要求3倍賠償，自己沒有同意，後來他調出監控，女子嚇得連忙道歉，不打算報警。

綜合陸媒報導，根據網友發布的監控視頻顯示，桌上擺放著壽喜鍋以及各種肉類、蔬菜，一名正在吃飯的女子突然將手朝下伸進了衣服裡，之後她的手做出類似捏東西的動作，左右觀察了一會後，便將手上的東西放進了桌上的火鍋裡。沒想到，該名女客人竟拍下照片，向店家反映餐點有毛髮，索要3倍賠償。

對此，餐廳一名工作人員回應，對方是2名年輕女子，當天吃了人民幣300多元（約新台幣1305元），「她把毛髮放進去了，還能夠繼續吃飯…」，之後對方索要3倍賠償。姜姓老闆提到，客人當時要求3倍賠償，自己沒有同意，隨後調了監控畫面，但對方不知情，今天早上還聯繫自己要求賠償。

老闆指出，對方後來可能看到自己在網路上發的視頻，於是主動道歉，並要求他刪除視頻。姜先生說，該位客人當天的餐費有正常支付，自己考慮女孩年齡比較小，決定給對方一次機會，目前不打算報警；至於遭到汙染的鍋具，業者強調，事後就已經全部丟掉了，呼籲其他客人不用擔心。

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