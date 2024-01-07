北票南補！　藍營「轟綠尊柯」催最後一波

▲藍營內部研判大選三腳督，新北市選情舉足輕重，侯友宜也因此在投票前夕回防新北，選前之夜也將以板橋為基地串連全省造勢。（圖／CTWANT提供）

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總統大選投票進入最後倒數，根據藍營內部估票，侯康配與賴蕭配差距不大，讓侯陣營內部氣氛格外緊繃。藍營輔選要角坦言，總統大選想贏必須「北票南補」，透過「轟綠」猛批執政弊端，「尊柯」避免激化在野分裂，以期達到關鍵的自主棄保。

國民黨內評估，侯友宜在過去一個月頻繁南下高雄車隊掃街，為立委候選人站台輔選多達五次，臨時增加了不少雲嘉南行程，在綠營鐵票的屏東和台南都有初步成效，當然後續還有成長空間。

▲嘉義縣市被外界視為綠營鐵票倉，但侯友宜出身嘉義，嘉義市長黃敏惠也是國民黨籍主場優勢，藍營選戰前夕再度號召嘉義人挺子弟當總統。（圖／CTWANT提供）

國民黨立院黨團首席副書記長李德維指出，嘉義向來被視為綠營票倉，但侯友宜是嘉義人，國民黨在嘉義市有黃敏惠市場主場優勢，上週還在嘉義舉辦國民黨中常會，9日侯康持續要在嘉義舉行「挺自己人團隊之夜」，地方鄉親應該可以感受到這股誠意。

有關於侯友宜本命區新北市與對手在伯仲之間，熟悉新北政壇人士直言，新北是台灣選舉人口最多的縣市，藍綠都有不能輸壓力，再加上柯文哲參戰，選局更複雜；但侯曾在新北兩度大勝，當時輔選功臣議長蔣根煌及國民黨前秘書長李乾龍都繼續坐鎮操盤，更是新北市民再次對侯任內政績的信任投票。侯全省掃街一圈後，1月12日選前之夜回防新北，在板橋同步串連全國各地舉行選前大造勢，與同在當地不遠處造勢的「賴蕭配」拚場，激發「北票南補」投票意願。

▲侯友宜近來常前往南部輔選，國民黨前秘書長李乾龍及新北市議長蔣根煌則全力替侯顧好最大票倉新北市的選情。（圖／CTWANT提供）

「自主棄保知易行難，但並非不可能，去年北市長一役，在野選民已經自主棄保過一次，拱蔣萬安上位。」一位曾參與北市長輔選的藍營要角說明，蔣萬安選前，看好度也是起起伏伏，甚至外傳綠營市長候選人陳時中仇恨值高，部份親綠選民可能改投白營候選人黃珊珊，黃更強調自己看好度完勝蔣萬安，結果，蔣仍勝選。

該人士分析，今年大選再度出現三腳督，目前侯康配也明顯師法蔣萬安當時戰略，不對向藍叫戰的柯文哲口出惡言，還持續保證一旦當選，定邀白組聯合內閣，此舉雖讓柯Ｐ更嗤之以鼻，並怒而「抹紅」侯友宜，但整體局面可說與去年北市長選戰三方僵持類似，藍營溫和理性避免在野矛盾激化，應有助爭取中間選民，畢竟侯康喊話共組聯合內閣，不只說給柯Ｐ、黃珊珊聽，更是要促使部份原不喜藍綠選民重行思考如何才不會讓賴蕭漁翁得利。

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