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喚起「討厭民進黨」　國民黨正面挑戰中共介選牌

國中生割頸案再度引爆全民對校園霸凌與暴力事件以及廢除死刑議題的關切，侯友宜也親上火線強調當選後一定致力整頓校園安全，並且重申反對廢死。（圖／侯友宜競辦提供）

▲國中生割頸案再度引爆全民對校園霸凌與暴力事件以及廢除死刑議題的關切，侯友宜也親上火線強調當選後一定致力整頓校園安全，並且重申反對廢死。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

總統大選投票進入近身肉搏，外界原本臆測在野分裂將讓綠營賴蕭配躺著選，但伴隨綠營「後院」接連失火，激發藍營求勝意志，除全省大掃街戰術外，也要用議題喚起選民「討厭民進黨」的記憶，師法古人「千里之堤、潰於蟻穴」教訓，正面挑戰執政黨祭出的「中共介選牌」，實現政黨輪替。

近日包括賴清德本人的「羞憲風波」、賴皮寮爭議、選前國中生割頸案重燃「挺廢死風暴」與高端疫苗再現黑幕，綠選將不雅影片接連爆發，讓民進黨面臨不小的壓力。

以最近再度浮上檯面的高端疫苗爭議為例，民進黨總統候選人賴清德雖首度公開表示「贊成應公開採購高端合約」，行政院及衛福部也口頭認同，但卻都推給「高端不點頭也沒辦法」。

尤其一路力挺高端的閣揆陳建仁，更在接受綠媒專訪時表示「高端要公布合約需股東會同意」，卻遭藍營踢爆高端一年一度的股東會早在去年七月已召開，但其實疫苗採購合約只需高端董事會緊急開會追認就能公開，懷疑陳建仁與賴清德唱黑白臉，說穿了，就是堅持護航高端到底的緩兵之計。

國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興與羅廷瑋等人，指控高端哄抬疫苗價格，且疑似官商勾結，日前到法院按鈴申告，讓高端疫苗爭議再度浮現抬面。（圖／國民黨立院黨團提供）

▲國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興與羅廷瑋等人，指控高端哄抬疫苗價格，且疑似官商勾結，日前到法院按鈴申告，讓高端疫苗爭議再度浮現抬面。（圖／CTWANT提供）

前國民黨立委蔡正元就指出，民進黨最近PO出蔡、賴「在路上」選戰廣告，綠營宣稱有400萬點閱率，但該影片在熱門榜上排名，卻不敵網友的「在路上」KUSO版，及綠營選將的不雅「謎片」，凸顯人民對綠營執政的不滿意，尤其高端爭議重現江湖，更可能重傷綠營大選選情。

蔡正元引用中市立委候選人廖偉翔公布的高端董事會錄音檔資料指出，若該音檔內容屬實，高端其實每劑賣700元就有賺，但卻非要將賣價哄抬到881元，導致期間價差破9億，也讓「高端」的懸疑劇情帶出新篇章。

更可議的是，錄音檔中有人直指疫苗沒效果，但說安全性沒問題，若屬實，豈非拿人民健康開玩笑？另外，當民進黨主席都已說應公布高端合約，閣揆卻一改自選戰開打以來「賴說什麼、政院立馬配合」的作法，甚至阻擋立委提案立即開臨時會釐清，更引人懷疑有貓膩。這一件件爭議，在投票前都可能重新提醒選民政黨輪替的必要性，成為壓垮駱駝的稻草。

「賴皮寮」爭議持續延燒，針對民進黨總統候選人賴清德萬里老家房屋稅爭議，新北市財政局4日前往丈量，卻因賴家無人在場，人員無法進入屋內實際丈量。（圖／報系資料照）

▲「賴皮寮」爭議持續延燒，針對民進黨總統候選人賴清德萬里老家房屋稅爭議，新北市財政局4日前往丈量，卻因賴家無人在場，人員無法進入屋內實際丈量。（圖／CTWANT提供）

藍營輔選要角說，與四年前大選相比，民進黨今年戰略還是「抗中保台」，但欠缺昔日「反送中」大環境配合，只能改名為「中共介選」。

不過，抗中保台牌早在去年縣市長就已使用卻失靈，綠今年故技重施，恐怕只會對鞏固基本盤有效，綠營似乎想定在野黨分裂，靠基本盤就能勝出，賴清德更不惜在辯論會中提出「中華民國憲法災難說」、不惜將蔡英文路線定調為「台獨路線」，逼使蔡總統親自出面打臉消毒，美國主流媒體也開始憂心賴若當選後的兩岸情勢，在在都提醒中間選民必須珍惜選票是要選「戰爭」或「和平」，對賴選情其實不利。

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