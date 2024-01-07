1分鐘收2罰單　三寶見「同路口相同違規」想申訴…網全搖頭

▲原Po疑惑為何被開2張罰單。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社（官方粉專直屬）」）



圖文／CTWANT

比違規更可怕的是不知道為什麼違規。一名網友日前在臉書社團發文請教，表示自己收到2張交通違規罰單，但2張罰單的違規地點不只一樣，就連時間也只相差1分鐘，直問這樣的罰單能不能申訴？網友們仔細一看後紛紛搖頭，表示就算真的去申訴也只是被洗臉。

原Po在臉書社團「爆料公社（官方粉專直屬）」發文與曬出多張照片，並對「新竹警察們」提出質疑，表示自己在新竹市北區武陵路與湳中街口路段，有不遵守交通標線指示，不過有1張罰單時間是民國112年11月13日晚上20點22分，另張是20點23分，2張法條還一模一樣。

原PO疑惑，這2張幾乎一模一樣的罰單是不是可以申訴？以及自己住在外縣市，想申訴該如何辦理？沒想到，文章曝光後很快遭到網友們吐槽，有網友引導式問原Po當時違規的是汽車還是機車，等原Po回答汽車後酸「你也知道你是汽車喔，你停在機車停等區是衝XX？」

▲▼1分鐘收2罰單，女駕駛見「同路口相同違規」想申訴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專直屬））



還有網友點出重點，表示原Po的2張罰單雖然時間相隔只有1分鐘，但第1張是「占用機車停等區」、第2張是「跨越或行駛槽化線」，換言之，原Po在1分鐘內出現2種違規，因此被開出相同法條的不同違規罰單。

就有網友感嘆「為什麼最近爆料的交通違規罰單，車主們都好像覺得自已沒錯的樣子」、「考駕照果然會選題就好」。也有網友直嗆，「不會開車就把車賣了，順便把駕照燒了」、「去監理站也是當場被辦理人員洗臉」。

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