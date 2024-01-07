年輕媽生5胎「孩子顏值超高」　老公希望繼續生…她吐真心話

▲廣東揭陽有一家7口，孩子顏值都很高。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

現代人很多都只生一胎，或者乾脆不生，就怕會給家庭帶來經濟壓力。不過，中國廣東省揭陽市有一個家庭，妻子只有30多歲，但已經是5個孩子的媽，而且孩子的顏值一個比一個高，老公還想要她生，但她卻不想生了，引發一番討論。

人妻表示，她生了5胎，老四是男生，其他4個都是女生，老大14、15歲，而老么不到4歲；其中，大女兒屬龍，二女兒屬馬，三女兒屬羊，四兒子屬狗，五女兒屬豬，年齡最小的2個孩子僅相差1歲。平均2年生一胎，但老公還希望她繼續生。

▲人妻堅持不會繼續生。（圖／翻攝自微博）



不過，人妻卻拒絕，堅稱不會繼續生孩子，若大好青春全浪費在孩子身上，未來後悔都來不及，接下來的日子，她除了照顧孩子外，還要抽出時間享受一個人的生活。

消息一出，引發熱烈討論，不少網友紛紛喊話：「這顏值必須得生啊，為國家多做點貢獻」、「爸媽的基因好，兒女都長得好看，家裡又有經濟條件，可以多生幾個，造福人類」、「這樣的孩子再生5個吧，拉高審美水平」、「都這麼好看，建議多生幾個」、「經濟允許，這顏值不生可惜啊」。

然而，也有人不建議，認為這樣很傷身體，「月子做不完就下一胎」，更擔心花費會很嚇人。

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