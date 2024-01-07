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藍營桃園大團結　朱立倫籲2024給改革的國民黨勝選機會

▲朱立倫籲桃園人2024給改革的國民黨勝選機會

▲朱立倫籲桃園人2024給改革的國民黨勝選機會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨黨主席朱立倫6日於「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝利大會表示，國民黨曾經挫折過，知道改革、知道反省，並要不斷的改革，才能對得起台灣人民。面對2024大選，有超過六成以上的民眾要下架民進黨，要政黨輪替，而做不好的政黨就是要下台，民進黨之差、之亂、之爛，當然要下台。

朱立倫說，雖然很多人願意支持國民黨，但還是有一些人不肯支持國民黨。因為他們心中還是有耽憂？因此，他在這邊鄭重的跟大家報告，這幾年來，國民黨知道錯了，知道要改革，也知道要反省，「所以，2022國民黨知道要提名張善政、要提名蔣萬安，更要讓年輕世代有機會，今天兩位主持人凌濤和柳采葳都只有30幾歲，2022年國民黨有150幾位凌濤和150幾位柳采葳在各地當選地方民代。2024國民黨在桃園提名3位現任優秀的萬美玲、魯明哲、呂玉玲立委，也提名3名有戰力、年輕的牛煦庭、邱若華、涂權吉投入立委大選，他們都是經得起考驗，比民進黨候選人優秀很多。」

▲朱立倫籲桃園人2024給改革的國民黨勝選機會

若只因為他們掛了一個國民黨，難道就不能支持嗎？朱立倫呼籲選民們，要給改革的國民黨一個機會，2024大選集中選票，給國民黨的候康配、區域立委候選人、國民黨提名的不分區立委機會，1月13日侯康贏回台灣，國民黨在國會席次過半。

國民黨「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝利大會6日晚在桃園中壢登場，現場超過10萬支持者到場力挺，國民黨榮譽主席吳伯雄更送上好彩頭，祝侯康拔頭籌、為人民帶來好康。

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