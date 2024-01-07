做工行善團行善全台灣　賴清德募350萬助220戶弱勢家庭修繕居所

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德6日於YouTube頻道發布影片《【選對的人，值得信賴】EP.03 台南修繕行善團》，呈現台南做工行善志工團十年來為弱勢家庭免費修繕房屋的善舉，賴清德在台南市長任內全力支持，更私下募款350萬元作為修繕費用。賴表示，也希望將行善團的作為推展至全台灣，讓弱勢民眾都能有安全的居住環境可以棲身。

台南做工行善志工團成立於民國2013年，至今已協助弱勢修繕房屋超過220戶，志工人數達350人，修繕行動更推展至高雄、屏東、雲林、嘉義及南投等地。做工行善團服務弱勢迄今已十年，時任台南市長賴清德的協助下，許多當地組織加入修繕行列，包含大台南總工會、台南市電氣業、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市金屬建築結構及零組件製造、台南市木工業職業工會，台南市油漆工程業、台南市鋁製品製造裝配等職業工會志工，以及台南市餐飲業產業工會等。

做工行善團成員利用假日，透過水電配置、牆壁美化或門窗更換等專業技能，協助陷入生活困境的職災、弱勢勞工、獨居老人或低收入邊緣戶，為他們提供更宜居的生活環境。

做工行善團成員、電氣工會理事長杜文寶表示，他在修繕過程中看到許多弱勢家庭、獨居老人的居住環境年久失修、充滿廢棄物，尤其經常出現屋漏現象，嚴重影響用電安全，「很難想像他們是怎麼生活的。」油漆工會監事會召集人吳福鐘說，賴清德也曾親自參與修繕工作，為邊緣戶的房屋外牆刷上油漆，「當時我就去教他怎麼做，真的足感心，也很有心。」

除了志工相挺，賴清德也私下募款350萬元作為修繕費用，大台南總工會副理事長陳美靜表示，做工行善團成立之初沒有太多經費，賴清德得知後，馬上私下募款350萬元負擔所有耗材費用，「他是一個細心、貼心、用心的人，非常替別人想。」

影片中，賴清德表示，台南市木工業職業工會的同仁發起做工行善團，幫忙弱勢家庭修繕房屋，改善他們的生活品質，這樣的愛心令人感動。賴清德說，他曾受邀到台南善化、高雄、屏東等地方，參觀做工行善團為弱勢家庭或獨居長者修繕的房屋，每當看見修繕成果都相當感動，他也希望將做工行善團的作為推廣到全台灣，讓弱勢民眾都能有安全的房屋可以棲身。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，弱勢家庭的居住環境經常面臨安全風險，做工行善志工團就是為了他們的生活需求而成立，希望能透過這支影片呈現他們的無私精神，也期待將這股溫暖的力量傳遞至全台灣，吸引更多民眾關注弱勢家庭的處境。