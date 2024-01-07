　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

做工行善團行善全台灣　賴清德募350萬助220戶弱勢家庭修繕居所

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德6日於YouTube頻道發布影片《【選對的人，值得信賴】EP.03 台南修繕行善團》，呈現台南做工行善志工團十年來為弱勢家庭免費修繕房屋的善舉，賴清德在台南市長任內全力支持，更私下募款350萬元作為修繕費用。賴表示，也希望將行善團的作為推展至全台灣，讓弱勢民眾都能有安全的居住環境可以棲身。

台南做工行善志工團成立於民國2013年，至今已協助弱勢修繕房屋超過220戶，志工人數達350人，修繕行動更推展至高雄、屏東、雲林、嘉義及南投等地。做工行善團服務弱勢迄今已十年，時任台南市長賴清德的協助下，許多當地組織加入修繕行列，包含大台南總工會、台南市電氣業、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市金屬建築結構及零組件製造、台南市木工業職業工會，台南市油漆工程業、台南市鋁製品製造裝配等職業工會志工，以及台南市餐飲業產業工會等。

做工行善團成員利用假日，透過水電配置、牆壁美化或門窗更換等專業技能，協助陷入生活困境的職災、弱勢勞工、獨居老人或低收入邊緣戶，為他們提供更宜居的生活環境。

做工行善團成員、電氣工會理事長杜文寶表示，他在修繕過程中看到許多弱勢家庭、獨居老人的居住環境年久失修、充滿廢棄物，尤其經常出現屋漏現象，嚴重影響用電安全，「很難想像他們是怎麼生活的。」油漆工會監事會召集人吳福鐘說，賴清德也曾親自參與修繕工作，為邊緣戶的房屋外牆刷上油漆，「當時我就去教他怎麼做，真的足感心，也很有心。」

除了志工相挺，賴清德也私下募款350萬元作為修繕費用，大台南總工會副理事長陳美靜表示，做工行善團成立之初沒有太多經費，賴清德得知後，馬上私下募款350萬元負擔所有耗材費用，「他是一個細心、貼心、用心的人，非常替別人想。」

影片中，賴清德表示，台南市木工業職業工會的同仁發起做工行善團，幫忙弱勢家庭修繕房屋，改善他們的生活品質，這樣的愛心令人感動。賴清德說，他曾受邀到台南善化、高雄、屏東等地方，參觀做工行善團為弱勢家庭或獨居長者修繕的房屋，每當看見修繕成果都相當感動，他也希望將做工行善團的作為推廣到全台灣，讓弱勢民眾都能有安全的房屋可以棲身。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，弱勢家庭的居住環境經常面臨安全風險，做工行善志工團就是為了他們的生活需求而成立，希望能透過這支影片呈現他們的無私精神，也期待將這股溫暖的力量傳遞至全台灣，吸引更多民眾關注弱勢家庭的處境。

ET快訊
國小學童「揮刀」　學生家長嚇壞
日航爆炸班機延誤　她登機收到「神秘信封」快哭了
柯文哲造勢　1男攜「空氣槍、辣椒水」進場！
今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

做工行善團行善全台灣　賴清德募350萬助220戶弱勢家庭修繕居所

103萬首投族成關鍵　關注低薪高房價與兩岸問題

被嗆「女兒白死了」　王婉諭斥仇恨言論：沒鎂光燈也從未停下腳步

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

快訊／2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場

幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

侯友宜上三立節目直球對決！要賴清德公布高端疫苗合約

賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

孫燕姿妹妹宣布「斷絕姊妹關係」！　「陰影中活20年」決裂2大原因曝光

做工行善團行善全台灣　賴清德募350萬助220戶弱勢家庭修繕居所

103萬首投族成關鍵　關注低薪高房價與兩岸問題

被嗆「女兒白死了」　王婉諭斥仇恨言論：沒鎂光燈也從未停下腳步

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

快訊／2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場

幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

侯友宜上三立節目直球對決！要賴清德公布高端疫苗合約

賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

川普對中國3000億美元商品加徵關稅　拜登考慮延長

黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

台南浪人祭嗨過頭　男大生隔褲性騷辣妹5秒下場慘

做工行善團行善全台灣　賴清德募350萬助220戶弱勢家庭修繕居所

棒式瘦全身！教練6款變化動作教學燃脂縮臀　2周養成緊實川字肌

三星S24 Ultra實機照曝光！　達人讚「超美」曝員工最愛1款顏色

硬度更重要！台男平均長度12公分　醫：小於7cm要注意

103萬首投族成關鍵　關注低薪高房價與兩岸問題

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

以色列軍方：已「拆除」加薩北部哈瑪斯指揮機構

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

快訊／2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場

蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我」

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

侯友宜直球對決　要求公布高端合約

民進黨創黨元老力挺侯友宜！　轟賴清德「為政權不把人命當一回事」

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

韓國瑜批賴清德「沒資格選」　要選民用選票唾棄他

賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

即／侯友宜挺進桃園大票倉！主辦喊：現場突破6萬人

苗博雅支持者反廢死挺侯友宜！　侯辦：道出多數民眾的心聲

蕭美琴曝剛回台「對一事不適應」　指美兩黨對立但談台灣「一致挺」

更多熱門

相關新聞

朱立倫籲2024給改革的國民黨勝選機會

朱立倫籲2024給改革的國民黨勝選機會

國民黨黨主席朱立倫6日於「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝利大會表示，國民黨曾經挫折過，知道改革、知道反省，並要不斷的改革，才能對得起台灣人民。面對2024大選，有超過六成以上的民眾要下架民進黨，要政黨輪替，而做不好的政黨就是要下台，民進黨之差、之亂、之爛，當然要下台。

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

蕭美琴曝剛回台「對一事不適應」　指美兩黨對立但談台灣「一致挺」

蕭美琴曝剛回台「對一事不適應」　指美兩黨對立但談台灣「一致挺」

關鍵字：

2024總統弱勢2024賴清德台南市民進黨

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

南韓加氣站氣爆5傷　波及14房14車

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

2024上半年「財運最好」3大星座

黃偉晉媽媽過世！敬業瞞消息多天「工作都照常」

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

石川深夜又地震　震度達6弱

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　搞笑回應

5泰籍男女編織布藏30kg海洛因　販毒罪起訴

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面