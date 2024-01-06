幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

▲民進黨總統候選人賴清德出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數7日「黃金周」，民進黨總統候選人賴清德今（6日）晚間一連三場萬人造勢，從台中、桃園最後直搗國民黨候選人侯友宜大本營新莊，中壢場更湧入破十萬支持者，而賴清德身體微恙、近日重感冒纏身仍場場接力，綠營高層透露，國民黨在桃園喊出大選輸贏十萬票，民進黨上下湧現危機感，賴蕭用盡全力背後有必須守住台灣的壓力。

選前超級黃金周，賴清德今開啟「鐵人行程」，一天8場造勢、跨6個縣市，油門催到底。賴常笑稱自己是三組之中選的最認真、已經環台造勢第七圈，今天更是從上午十一點半新竹造勢之後，下午一連跑嘉義市、嘉義縣，晚上六點半再到台中豐原之後，晚上八點抵達桃園晚會，再拚九點半新北市新莊，場場接力，重感冒下體力毅力確實令人咋舌。

觀察周末造勢現場，《在路上》確實有一定影響，成功催出年輕人行動力，自主到場者人數頗多，也有不少人舉創意標語響應，相較前幾週造勢，支持者熱情明顯被調動起來。

民進黨高層透露，之所以規劃周末一天，全台南北七場造勢，不諱言目的是要努力催動選民，尤其對手國民黨在桃園喊出大選輸贏十萬票，柯文哲連日緊咬負面議題選戰，加上中國介選力道史無前例，都讓民進黨上下湧現危機感，賴蕭用盡全力背後有必須守住台灣的壓力。