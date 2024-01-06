蕭美琴曝剛回台「對一事不適應」　曝美兩黨對立但談台灣「一致挺」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數7日「黃金周」，民進黨總統候選人賴清德新北市新莊選前造勢晚會湧入大批支持者，副總統候選人蕭美琴致詞時表示，美國服務期間，每個外國人看到我都稱讚台灣，但剛回國時，聽到很多鄉親說外面很多人抱怨台灣不好，政府做了很多努力，台灣正在進步，也許成長過程忽略了一些人，拜託大家再給一次機會，我們已經上手了，可以做的越來越好，讓大家一起走對的路。

蕭美琴表示，自己兩個月前回來台灣時有一點不適應，因為美國服務期間，每個外國人看到我都稱讚台灣、說台灣有夠讚，甚至美國政界常常兩黨對立，但只要講到台灣就是團結一致「挺台灣」，看到大家都支持台灣。

蕭美琴坦言，剛回國時，聽到很多鄉親說外面很多人抱怨台灣不好，說這裡很爛、那裡很爛，但政府做了很多努力，台灣正在進步，經濟成長率在亞洲名列前茅、股市翻倍成長、外資看好台灣、投資台灣。

蕭美琴指出，蔡英文接手時，台灣年輕人面臨22K低薪、經濟停滯，蔡英文決定投資台灣基礎建設，讓能源轉型、投資外來再生能源以及台商投資三大方案，讓外資看好台灣、台商回到台灣，讓全世界面臨美中貿易戰、百年大疫恐慌時，台灣脫穎而出，世界看到台灣的好，就是因為大家一起努力了。

蕭美琴坦言，也許台灣成長過程忽略了一些人，蔡英文也提出照護台灣、加薪、減稅、增加福利、減輕年輕人負擔，相信還有更多可以做的，拜託大家再給一次機會，我們已經上手了，可以做的越來越好，讓大家一起走對的路，守護台灣、創新發展、永續公益的路。