賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

▲民進黨總統候選人賴清德出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數7日「黃金周」，民進黨總統候選人賴清德今（6日）晚間一連三場萬人造勢，從台中、桃園最後直搗國民黨候選人侯友宜大本營新莊，賴清德致詞時表示，蔡英文已經把鑰匙交給自己跟蕭美琴，邀請大家一起上車，走民主和平、創新繁榮、公益永續的路，大家放心，自己不會把大家丟在路邊，一起出發；他也提出三個使命：團結守護台灣、穩健帶領台灣前進以及堅定信賴台灣。

賴清德表示，這次選舉是全世界2024年第一場選舉，也是最關鍵一場，要選出台灣未來國家領導人，決定台灣未來方向，也攸關印太地區和平跟穩定，所有國際媒體都已經進駐台灣，要看台灣人民會做出什麼選擇，繼續走向未來還是走回過去、走向世界還是走回中國，大家手中神聖一票將會決定台灣跟世界未來命運。

賴清德指出，大家應該有看到蔡英文、我和蕭美琴領銜主演影片，蔡英文過去8年有幾項重大成就：第一、台灣經濟脫離對中依賴，馬政府台灣投資最多在中國，現在是在東南亞甚至日本、美國、歐洲，已經高過對中國投資，連農產品也行銷全世界，台灣正走在進步道路上。

第二、馬英九曾說要減輕年輕世代負擔，但全部跳票，年輕人起薪停在22K，蔡英文上任後加薪、減稅、增福利，長照、0-6歲國家一起養、租金補貼，每一樣都做到了。第三、台灣也走在國防自主道路上，海鯤號已經完成下水典禮、勇鷹已經在台灣飛翔、自製的氣象衛星也在太空運行，國防強大就能守護台海，這些就是正確道路。

賴清德指出，蔡英文已經把鑰匙交給自己跟蕭美琴，邀請大家一起上車，走民主和平、創新繁榮、公益永續的路，大家放心，自己不會把大家丟在路邊，一起出發、共同達到目標，賴清德跟蕭美琴還有三個重要使命：第一、團結守護台灣，團結民主力量、朝野，更要跟世界民主陣營團結在一起。

第二、穩健帶領台灣前進，自己和蕭美琴擁有完整歷練，有信心帶領台灣成為更好國家、迎向世界寫下驕傲民主故事；第三、堅定信賴台灣，自己和蕭美琴都有強烈使命感，絕對不走依賴中國回頭路，讓未來世世代代在這片土地享有民主自由的生活。