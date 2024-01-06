賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

▲民進黨總統候選人賴清德出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前接受民視選戰最前線節目專訪，今（6日）在電視首播，對於不分區名單，賴清德認為民進黨秉持民主大聯盟精神，但國民黨名單充斥政二代、地方勢力。他也指出，國家設計不分區制度是要讓好的人才進來，政二代也有參政權，但至少要下來選舉、接受民意洗禮。

賴清德表示，民進黨不分區的名單或是區域候選人，都秉持民主大聯盟的精神，看到國民黨的名單，就是政二代、地方勢力的代表，甚至把韓國瑜當作不分區的第一名，而且他們已經揚言，如果他們過半，都要推韓國瑜當院長。

賴清德指出，目前22個縣市，民進黨只執政五個縣市，其他大概是17個縣市，如果韓國瑜當成立法院院長，他以國會榮寵之尊，率領17個縣市長，去中聯辦、到國台辦，要怎麼辦？對國際社會視聽的影響，非常非常大。

何文堯也詢問，政二代在台灣政治版圖一直存在，要如何扭轉？賴清德認為，如果是政二代，至少要下來選舉、接受民意洗禮，國家設計不分區是要讓社會好的人才能夠進來，但國民黨卻利用政府的制度，去扶植自己的地方勢力，讓政二代能夠進來，「我覺得這個是違背，台灣不分區立法委員的設計。」

賴清德指出，即便是政二代也有參政權，應該給他們機會接受民意的洗禮，如果人民認為說即便是政二代，但各方面條件很好，大家還是要支持他。

賴清德直言，但不管是新店的羅家，或者是彰化的謝家、台中的顏家、雲林的張家，甚至於花蓮的傅家，因為他們這種家族勢力，跟一般來講是不一樣，「國民黨應該要去改革，黨內的黑金家族的勢力，這個對台灣社會，才會真正有正面的貢獻。」