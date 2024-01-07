慶龍年！第18屆桃園全國春聯書法比賽　決賽得獎名單揭曉

▲第18屆桃園全國春聯書法比賽，市長張善政進行開幕式開筆儀式。(圖／桃園市立美術館提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「第18屆桃園全國春聯書法比賽」決賽，6日在大園國際高中舉行。桃園市立美術館表示，桃園全國春聯書法比賽是每年桃園市最具代表性的書藝競賽，歷經上午決賽激烈競賽，分別由社會組張家榮、呂宗城奪得首獎殊榮。長青組及大專組各由黃文彬、楊尹茜榮獲首獎。今年比賽總獎金提高至53萬元，首獎得獎者均獲競賽最高獎金3萬元。

主辦單位桃園市立美術館表示，今天上午的決賽開幕式，桃園市長張善政、文化局局長邱正生、文化局副局長暨桃園市立美術館代理館長王麗娟、大園國際高中校長朱元隆及決賽評審們，共同揮毫寫下「甲辰懷抱鴻鵠志 寰宇續傳龍虎姿」祝願詞，為桃園市許下新的龍年美好願景。

桃園全國春聯書法比賽分為國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及創意春聯組共9組，鼓勵各年齡層參與。其中「新住民組」更吸引俄羅斯、馬來西亞、日本、中國等地的朋友前來參賽，展現國門之都的桃園其書法跨國界、跨文化的特色，期推廣書法文化的傳承及發展，將書法藝術帶入現代多元社會之中。

此外，現場也規劃名師揮毫贈字、紅包袋絹印等手作攤位活動，邀請民眾體驗具年節特色的書法傳統活動，增添更多年節趣味及互動樂趣。本屆初賽共854件作品報名，入選251件參與決賽，歷經上午決賽激烈廝殺，於下午舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，最終由148人脫穎而出獲得獎項。

決賽評審邀集10位大專院校書畫學者及書法名家，包括林進忠、郭芳忠、黃一鳴、曹靜琍、張日廣、游美蘭、蕭世瓊、劉瑩、莊千慧、林居城，在書法領域成就上各具專業性及多元性，共組專業客觀的評審陣容。決賽完整得獎名單將公布於桃園市立美術館官網（https://tmofa.tycg.gov.tw/ch）。