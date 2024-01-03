年菜選購指標！4、6道組合最夯　干貝、佛跳牆最愛吃

▲喜迎2024金龍年，東森購物年菜預購即日起開跑。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

再一個月就要過年了，各大飯店、餐廳紛紛推出外帶年菜搶市，電商平台也強打人氣年菜專區，除了有主打米其林星級廚師功夫菜，在家就能輕鬆享受星級圍爐美味外，也從預購買氣發現，今年以4道、6道年菜組合最熱門，單一料理最愛吃「干貝」、「佛跳牆」，對於每逢過年就為年菜苦惱的消費者，不妨作為年菜選購參考。

東森購物年菜預購即日起開跑，主打米其林星級廚師功夫菜，包括晶華酒店、阿一鮑魚年菜、富錦樹台式年菜、陽明春天蔬食年菜組合，在家就能享用五星級圍爐大餐，同時亦公布《年菜消費趨勢報告》，根據2021～2023年菜銷售分析，營業額從2021年約8500萬，到2023年業績達1.7億，業績足足翻了一倍，平均客單消費金額成長43%，顯示消費者對於網購年菜需求持續增加，預估今年整體年菜銷售可望提高三成。

而對於準備年菜還拿不定主意的人，可參考東森購物從2023熱銷年菜榜來選購，TOP10依序為阿一鮑魚、晶華酒店、金牌廚神陳志昇、世大運主廚食神阿彰師、焦志方推薦年菜、金牌師父方政裕、饗城阿秋師、HiQ、六福客棧及鮮食堂功夫年菜，單一品項以佛跳牆、烏魚子、粽子及點心類最暢銷，買氣最高的是3,000元以上經典名店年菜。

▲「晶華酒店祥龍獻瑞年菜」東森價4,580元。（圖／東森購物提供）



▲阿一鮑魚推出「四大珍饈富貴豪華饗宴」，東森價3,980元。（圖／東森購物提供）

準備迎接龍年到來，PChome 24h購物推出應景「年菜龍總來」人氣年菜專區，網羅全台各地美食必吃推薦，從飯店圍爐年菜、名店美食、功夫菜系列、主廚料理、再到暖胃鍋物，滿足各路饕客味蕾，除了有單一料理的年菜自由配，也有2～5人、6～8人、9～12人網購年菜組合，以及提供餐廳票券選購，不管是要外出用餐或在家料理，都能迎合不同圍爐吃法。

雖然2024農曆過年比較晚，但有不少網友老早就開始為年夜飯做準備，根據Google Trends顯示，「2024年菜外帶、年菜預訂」等關鍵字自去年11月下旬搜尋量已增溫，PChome 24h購物也觀察到，站上冷凍食品銷量進入12月後開始攀升，統計12/1～12/25較上月同期成長近30%，當中又以4道、6道年菜組合的預購買氣最熱絡，此外，自由選擇年菜組合的選項大獲好評，既可嚐試新菜色，還能讓餐桌變化出不同風味，單一料理選項又以象徵錢幣的干貝系列與萬年不敗的佛跳牆系列最受青睞。

▲網購業者推出年菜禮盒早鳥預購。（圖／PChome 24h購物提供）

除了傳統經典的菜式仍然廣受歡迎，今年蔬食年菜也很夯，買氣特別強勁，Yahoo奇摩購物發現，在蔬食風潮帶動下，今年蔬食年菜預購業績較去年同期翻倍漲，像是台中知名蔬食餐廳「熱浪島南洋蔬食」以南洋異國風蔬食擄獲老饕味蕾、台北「祥和蔬食」顛覆傳統印象的川味素食連續獲米其林必比登推薦，也是素食者最愛。對於葷素不同族群需求，即日起推出「年菜賞」，祭出名店年菜團圓組、小家庭超值組等上百款年菜，除夕圍爐可一次滿足全家人的胃。