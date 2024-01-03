　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年菜選購指標！4、6道組合最夯　干貝、佛跳牆最愛吃

東森購物「年菜」開賣　米其林五星飯店年菜送到家（圖／東森購物提供）

▲喜迎2024金龍年，東森購物年菜預購即日起開跑。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

再一個月就要過年了，各大飯店、餐廳紛紛推出外帶年菜搶市，電商平台也強打人氣年菜專區，除了有主打米其林星級廚師功夫菜，在家就能輕鬆享受星級圍爐美味外，也從預購買氣發現，今年以4道、6道年菜組合最熱門，單一料理最愛吃「干貝」、「佛跳牆」，對於每逢過年就為年菜苦惱的消費者，不妨作為年菜選購參考。

東森購物年菜預購即日起開跑，主打米其林星級廚師功夫菜，包括晶華酒店、阿一鮑魚年菜、富錦樹台式年菜、陽明春天蔬食年菜組合，在家就能享用五星級圍爐大餐，同時亦公布《年菜消費趨勢報告》，根據2021～2023年菜銷售分析，營業額從2021年約8500萬，到2023年業績達1.7億，業績足足翻了一倍，平均客單消費金額成長43%，顯示消費者對於網購年菜需求持續增加，預估今年整體年菜銷售可望提高三成。

而對於準備年菜還拿不定主意的人，可參考東森購物從2023熱銷年菜榜來選購，TOP10依序為阿一鮑魚、晶華酒店、金牌廚神陳志昇、世大運主廚食神阿彰師、焦志方推薦年菜、金牌師父方政裕、饗城阿秋師、HiQ、六福客棧及鮮食堂功夫年菜，單一品項以佛跳牆、烏魚子、粽子及點心類最暢銷，買氣最高的是3,000元以上經典名店年菜。

東森購物「年菜」開賣　米其林五星飯店年菜送到家（圖／東森購物提供）

▲「晶華酒店祥龍獻瑞年菜」東森價4,580元。（圖／東森購物提供）

東森購物「年菜」開賣　米其林五星飯店年菜送到家（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚推出「四大珍饈富貴豪華饗宴」，東森價3,980元。（圖／東森購物提供）

準備迎接龍年到來，PChome 24h購物推出應景「年菜龍總來」人氣年菜專區，網羅全台各地美食必吃推薦，從飯店圍爐年菜、名店美食、功夫菜系列、主廚料理、再到暖胃鍋物，滿足各路饕客味蕾，除了有單一料理的年菜自由配，也有2～5人、6～8人、9～12人網購年菜組合，以及提供餐廳票券選購，不管是要外出用餐或在家料理，都能迎合不同圍爐吃法。

雖然2024農曆過年比較晚，但有不少網友老早就開始為年夜飯做準備，根據Google Trends顯示，「2024年菜外帶、年菜預訂」等關鍵字自去年11月下旬搜尋量已增溫，PChome 24h購物也觀察到，站上冷凍食品銷量進入12月後開始攀升，統計12/1～12/25較上月同期成長近30%，當中又以4道、6道年菜組合的預購買氣最熱絡，此外，自由選擇年菜組合的選項大獲好評，既可嚐試新菜色，還能讓餐桌變化出不同風味，單一料理選項又以象徵錢幣的干貝系列與萬年不敗的佛跳牆系列最受青睞。

PChome 24h購物推出「年菜龍總來」人氣年菜專區的年菜禮盒早鳥預購（圖／PChome 24h購物提供）

▲網購業者推出年菜禮盒早鳥預購。（圖／PChome 24h購物提供）

除了傳統經典的菜式仍然廣受歡迎，今年蔬食年菜也很夯，買氣特別強勁，Yahoo奇摩購物發現，在蔬食風潮帶動下，今年蔬食年菜預購業績較去年同期翻倍漲，像是台中知名蔬食餐廳「熱浪島南洋蔬食」以南洋異國風蔬食擄獲老饕味蕾、台北「祥和蔬食」顛覆傳統印象的川味素食連續獲米其林必比登推薦，也是素食者最愛。對於葷素不同族群需求，即日起推出「年菜賞」，祭出名店年菜團圓組、小家庭超值組等上百款年菜，除夕圍爐可一次滿足全家人的胃。

ET快訊
快訊／下班注意！國10仁武交流道3車追撞　西向出口緊急封閉
快訊／通聯記錄公布！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令
男大生撿屍泥醉正妹！　她醒來見全裸崩潰
國三生遭割頸防「乾哥」家長脫產　犯保協會願助家屬聲請假扣押
快訊／7張千萬發票沒人領　發錢倒數13小時
日本「魚町銀天街」大規模燃燒！　7.4萬人緊盯即時畫面
快訊／違反運動道德　林秉聖遭懲處開罰
賴佩霞「3聲明」反擊！　爆違反心理師法被開罰
快訊／日本北九州市商店街「大規模起火」！　延燒多棟建築

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

炸雞桶、雞塊桶都有！　速食店「3大套餐下殺6折起」爽吃12天

年菜選購指標！4、6道組合最夯　干貝、佛跳牆最愛吃

現在就買！超商咖啡「+1元多1杯」爽喝　美式配霜淇淋只要65元

金門酒廠攜手冠軍教父打造Kinmen Fizz潮味酒譜！串聯全台50酒吧演繹不同風情

搶吃夯番薯尬梅香椒鹽！　超商最新「9款青花驕聯名鮮食」一次看

影／摩斯聯名《航海王》粉絲暴動了！9款實用周邊、限定包裝一次收

咬下炸出微麻辣口感！　超獵奇「青花椒霜淇淋」超商限定吃

超商獨賣點點心「3款新品」！金沙奶皇包狂爆漿　港式奶茶饅頭超香濃

草莓泡芙有整顆新鮮草莓！　超商最新「7款草莓甜點、麵包」開吃了

快試試看！「4大創意泡麵吃法」曝光　加了布丁、乖乖竟超美味

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

炸雞桶、雞塊桶都有！　速食店「3大套餐下殺6折起」爽吃12天

年菜選購指標！4、6道組合最夯　干貝、佛跳牆最愛吃

現在就買！超商咖啡「+1元多1杯」爽喝　美式配霜淇淋只要65元

金門酒廠攜手冠軍教父打造Kinmen Fizz潮味酒譜！串聯全台50酒吧演繹不同風情

搶吃夯番薯尬梅香椒鹽！　超商最新「9款青花驕聯名鮮食」一次看

影／摩斯聯名《航海王》粉絲暴動了！9款實用周邊、限定包裝一次收

咬下炸出微麻辣口感！　超獵奇「青花椒霜淇淋」超商限定吃

超商獨賣點點心「3款新品」！金沙奶皇包狂爆漿　港式奶茶饅頭超香濃

草莓泡芙有整顆新鮮草莓！　超商最新「7款草莓甜點、麵包」開吃了

快試試看！「4大創意泡麵吃法」曝光　加了布丁、乖乖竟超美味

貴婦奈奈一家捲10億逃海外　公公欠稅7130萬...檢舉獎金最高103萬

7.6大地震多恐怖？日民宅櫃子、拉門震垮　36秒恐怖劇晃畫面曝光

交往2年突然常吵架　女偷看男友手機發現「AI換臉」深偽她妹裸照

雞蛋糕小顆卻熱量驚人　吃5顆熱量=1碗飯

吳皓昇《榮耀》腦受傷患失語症　大怒兒子女友懷孕竟然病好了

車3個月前通報侵占！今燒成一團廢鐵　她接警「通知領回」超無奈

2024到胡志明必玩體驗！搭雙層巴士看世界最美郵局　歌劇院看馬戲團

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

快訊／下班注意！國10仁武交流道3車追撞　西向出口緊急封閉

快訊／國土省公布通聯記錄！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令

應召女急喬奶穿衣！嘉義水上「三線路」豆干厝被抄　老司機哭哭

消費熱門新聞

美國No.1「超夯磷蝦油」　限時優惠賣場現搶購潮

摩斯聯名《航海王》粉絲暴動了！

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

超商大杯美式、拿鐵買3送3只有今天

元旦「7大速食優惠」快看！

超商最新7款草莓甜點、麵包開吃了

foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

超商獨賣點點心最新包子、饅頭

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

黑暗烤雞料理超Juicy　網紅大秀甘比亞家鄉菜

超獵奇「青花椒霜淇淋」超商限定吃

4大創意泡麵吃法曝光！竟加布丁、乖乖

頻率、頻段、頻寬？電信用語解密

超商最新「9款青花驕鮮食」一次看

更多熱門

相關新聞

一早上班「好幾人退LINE群組」！全場：寧不拿年終

一早上班「好幾人退LINE群組」！全場：寧不拿年終

過年剩1個多月，一票上班族最期待就是領年終！不過一名女網友驚呼，LINE有不少廠商的溝通群組，殊不知2024年第一天上班日就發現好幾人低調退出了，讓原PO感到疑惑，「通常退出代表離職了吧？有這麼快拿到年終的嗎？還是乾脆連年終都不想等就走了呢？」文章引發網友曝內幕。

星巴克龍年系列太可愛1／3開賣

星巴克龍年系列太可愛1／3開賣

調皮貓「掛牌反省」眼神無教化可能

調皮貓「掛牌反省」眼神無教化可能

關鍵字：

2024農曆春節過年年菜網購年菜龍年

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

日本強震「報應來了？」主播下場慘

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面