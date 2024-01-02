　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

▲▼新生兒,嬰兒,生產,嬰兒室,醫院,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假,育兒津貼,兒童,小孩,幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲現在的年輕夫妻已不再追求生下龍子、龍女。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

1日是2024年元旦，雖近年看時辰剖腹產減少，但少子女化衝擊不減，今年多家醫院元旦寶寶都僅有個位數，不少醫師預估今年龍寶寶紅利恐不再，甚至可能出現史上最少龍子誕生年。

截至1日下午4時30分，台大醫院共有5名元旦寶寶；三軍總醫院從凌晨到目前誕生5名、待產3名，預計將有8名元旦寶寶報到；台北長庚有2名元旦寶寶；國泰醫院含總院、汐止國泰、新竹國泰生了4名元旦寶寶；新光醫院出生1名元旦寶寶、待產1名；台安醫院則僅有1名元旦寶寶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍寶寶盛況恐怕成往事，婦產科醫學會秘書長黃建霈告訴中央社記者，根據媽媽手冊發放數，近期並沒有明顯增加，推測現在的年輕夫妻已不再追求生下龍子、龍女，台灣出生率大趨勢就是一直下降，沒有明顯回升，今年很高可能性會變成史上最少龍寶寶誕生的一年。

台安醫院婦產科主治醫師陳思銘也從診間產檢的產婦人數察覺同樣的隱憂與警訊，他接受媒體聯訪時表示，每逢龍年，民眾搶生龍子、龍女，出生率通常會有明顯增幅，以往迎龍年的此時產檢人數早已有暴增趨勢，但目前人數與平時沒有相差太多，甚至比較少，龍年生子效應盛況恐不再。

▲▼嬰兒,嬰幼兒加護病房,出生嬰兒,親子,換尿布,遺傳。（圖／記者姜國輝攝）

▲今年很高可能性會變成史上最少龍寶寶誕生的一年。（圖／記者姜國輝攝）

少子女化是當前台灣面臨最大的危機之一，黃建霈認為，年輕人生孩子的意願持續降低，或許與疫情期間經濟受到衝擊有部分關係，但整體大環境造成的壓力仍是關鍵，呼籲政府持續提出提升生育率誘因，「尤其應該將主力放在已經生1個孩子的家庭。」

如何讓「2個孩子不嫌少」、「3個孩子恰恰好」成為主流，是黃建霈認為搶救少子女化的首要目標。他說，讓已經生了1個孩子的家庭想要生第2個、第3個是相對容易的，政府應提供「增產報國」家庭優惠配套，如所得稅減免，甚至是生第2胎以上房貸可減0.5%利率，由政府支持。

除了減少經濟壓力以外，黃建霈提到，完善托育環境，以及製造職場友善，不會因為生育影響升遷等依然不可忽視；另外，產後照顧應投入更多資源，如產後憂鬱照顧等，可怕的生育回憶可能讓人一輩子不敢再生孩子，當有了一次好的生產經驗，女性才可能願意再生一胎。

ET快訊
7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

不做會後悔！命理師揭「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

虎航飛新潟「折返桃園機場」　156旅客直呼幸運

總統立委選舉1／13登場！國道4大易塞地雷路段出爐　

日本7.6強震！新潟機場暫停作業　台灣虎航2航班取消

日本7.6強震！台灣團旅客情況曝　觀光署：尚未有國人傷亡或受困

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

元旦寶寶來囉！彰基今接生9人「1對龍鳳胎」　秀傳也迎2新生兒

日本強震　台旅客快載「1款APP」！旅日部落客：會比較安心

1公尺海嘯沖身上　他曝「致死率幾乎100%」！地震先衝加油站最安全

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

日本石川7.6強震「地面裂開」 第1波海嘯已到！當局籲避難

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

不做會後悔！命理師揭「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

虎航飛新潟「折返桃園機場」　156旅客直呼幸運

總統立委選舉1／13登場！國道4大易塞地雷路段出爐　

日本7.6強震！新潟機場暫停作業　台灣虎航2航班取消

日本7.6強震！台灣團旅客情況曝　觀光署：尚未有國人傷亡或受困

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

元旦寶寶來囉！彰基今接生9人「1對龍鳳胎」　秀傳也迎2新生兒

日本強震　台旅客快載「1款APP」！旅日部落客：會比較安心

1公尺海嘯沖身上　他曝「致死率幾乎100%」！地震先衝加油站最安全

日本輪島市震後「像被導彈炸」　只有3輛水車能滅火…消防揭原因

7.6地震北陸新幹線停駛　1400旅客仍困列車上！JR西日本急送食物

馬士基貨輪遇襲後　伊朗軍艦「艾布士號」進入紅海

日本7.6強震多人遭活埋　受困居民湧社群求救「拜託救救我！」

恐怖聲音！日本7.6強震瞬間「10秒碰撞聲」　台網看呆：瞬間起雞皮

元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

PLG、T1雙職籃正面對談　首聊合併話題稱「可以期待」

7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅　災前對比照片曝光

強震狂晃「地面變波浪」！人行道詭異浮動畫面曝　泥水淹沒道路

不斷更新／日本7.6強震房塌「活埋」傳3死　最新災情海嘯畫面曝

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

虎航飛新潟折返桃機　旅客直呼幸運

年輕人領錢了！爽拿500元

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

一票人「擠大安森林公園」哭著跨年　她看傻：太荒謬

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

日本電視台狂喊「現在、立刻逃離」！

2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

更多熱門

相關新聞

搶攻外帶年菜商機　台中餐廳、飯店推早鳥優惠

搶攻外帶年菜商機　台中餐廳、飯店推早鳥優惠

跨年之後，緊接著迎接農曆新年到來，除夕圍爐年菜成焦點。為搶攻每年外帶年菜高達60億元的龐大商機，台中各飯店也推出年菜外帶，其中餐飲集團新天地外帶年菜標榜五星菜色，包括鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔食材一次入列，並以早鳥激省優惠價10人份1萬2688元、6人份8888元。

被問少子化怎解決？蕭美琴談長照政策、育幼津貼　講到超時被消音

被問少子化怎解決？蕭美琴談長照政策、育幼津貼　講到超時被消音

高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

紫南宮「龍年錢母」10萬人排隊！錯過今天還有機會

紫南宮「龍年錢母」10萬人排隊！錯過今天還有機會

國健署揭試管嬰兒補助成果　2年半催生1.5萬名寶寶

國健署揭試管嬰兒補助成果　2年半催生1.5萬名寶寶

關鍵字：

少子女化少子化龍年龍子龍女

讀者迴響

熱門新聞

日本地震誤報　氣象廳道歉

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

日本7.6強震　新潟核電廠乏燃料水溢出！

高雄跨年「原子筆哥」找到了

安心亞真實體重曝光！　持續半年訓練「辣露蜜桃臀」網讚：救了新竹跨年

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

快訊／ENERGY宣布成五月天師弟！　「突開通官方IG」粉一看全瘋了

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

冷戰太久就會分手三大星座！

更多

最夯影音

更多
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面