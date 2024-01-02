元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

▲現在的年輕夫妻已不再追求生下龍子、龍女。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

1日是2024年元旦，雖近年看時辰剖腹產減少，但少子女化衝擊不減，今年多家醫院元旦寶寶都僅有個位數，不少醫師預估今年龍寶寶紅利恐不再，甚至可能出現史上最少龍子誕生年。

截至1日下午4時30分，台大醫院共有5名元旦寶寶；三軍總醫院從凌晨到目前誕生5名、待產3名，預計將有8名元旦寶寶報到；台北長庚有2名元旦寶寶；國泰醫院含總院、汐止國泰、新竹國泰生了4名元旦寶寶；新光醫院出生1名元旦寶寶、待產1名；台安醫院則僅有1名元旦寶寶。

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龍寶寶盛況恐怕成往事，婦產科醫學會秘書長黃建霈告訴中央社記者，根據媽媽手冊發放數，近期並沒有明顯增加，推測現在的年輕夫妻已不再追求生下龍子、龍女，台灣出生率大趨勢就是一直下降，沒有明顯回升，今年很高可能性會變成史上最少龍寶寶誕生的一年。

台安醫院婦產科主治醫師陳思銘也從診間產檢的產婦人數察覺同樣的隱憂與警訊，他接受媒體聯訪時表示，每逢龍年，民眾搶生龍子、龍女，出生率通常會有明顯增幅，以往迎龍年的此時產檢人數早已有暴增趨勢，但目前人數與平時沒有相差太多，甚至比較少，龍年生子效應盛況恐不再。

▲今年很高可能性會變成史上最少龍寶寶誕生的一年。（圖／記者姜國輝攝）



少子女化是當前台灣面臨最大的危機之一，黃建霈認為，年輕人生孩子的意願持續降低，或許與疫情期間經濟受到衝擊有部分關係，但整體大環境造成的壓力仍是關鍵，呼籲政府持續提出提升生育率誘因，「尤其應該將主力放在已經生1個孩子的家庭。」

如何讓「2個孩子不嫌少」、「3個孩子恰恰好」成為主流，是黃建霈認為搶救少子女化的首要目標。他說，讓已經生了1個孩子的家庭想要生第2個、第3個是相對容易的，政府應提供「增產報國」家庭優惠配套，如所得稅減免，甚至是生第2胎以上房貸可減0.5%利率，由政府支持。

除了減少經濟壓力以外，黃建霈提到，完善托育環境，以及製造職場友善，不會因為生育影響升遷等依然不可忽視；另外，產後照顧應投入更多資源，如產後憂鬱照顧等，可怕的生育回憶可能讓人一輩子不敢再生孩子，當有了一次好的生產經驗，女性才可能願意再生一胎。