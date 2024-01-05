3次蒸餾帶來3倍好運！歐肯威士忌聯名紅點設計師　打造「好運龍總來」新春禮盒

▲歐肯威士忌再度與知名台灣設計師葉忠宜攜手合作四款歐肯招財龍威士忌禮盒。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

全球烈酒領導品牌三得利 Beam Suntory 旗下「歐肯（Auchentoshan）單一麥芽蘇格蘭威士忌」擁有超過 200 年的悠久歷史，秉持「肯為美好、再多一次」的精神，成為蘇格蘭唯一全品項經3次蒸餾的威士忌酒廠。延續去年好評！歐肯威士忌再度攜手獲得國際紅點大獎及入選 2023 AGI 國際平面設計聯盟成員的葉忠宜設計師，以「好運龍總來」的理念，推出四款：12 年、14 年、18 年、三桶「歐肯招財龍威士忌禮盒」，為 2024 年獻上最有氣勢的新春禮盒！禮盒設計以錢進龍頭與招財龍破蛋意涵好運出龍，延伸酒標色系打造四款別具心裁的招財龍，分別包含：「萬金龍」、「藍朕龍」、「兆紫龍」、「白龍王」，待威士忌愛好者們收藏四款招財龍頭，「四龍聚寶」讓財富龍喜利耶！

▲延伸酒標色系打造四款別具心裁的招財龍，收藏四款歐肯招財龍頭，「四龍聚寶」讓財富龍喜利耶。

歐肯招財龍威士忌禮盒展現永不妥協的精神！

知名台灣設計師葉忠宜榮獲享譽國際的「紅點設計大獎」，並於 2023 年入選 AGI 國際平面設計聯盟（Alliance Graphique Internationale），以獨特風格挑戰美的極限，讓大眾接觸多元美學，歐肯威士忌秉持著「多元性」與「包容性」的工藝精神，期望與葉忠宜設計師攜手打造一個跳脫傳統的新世代禮盒。以「好運龍總來」為發想，將歐肯永不妥協的「3 次蒸餾」融入設計理念，禮盒正面的 3 顆招財龍蛋象徵「圓融和諧」、「生命的起源」、「象徵一年的開始」。打開禮盒即可見閃耀銀光的歐肯招財龍蛋，破蛋而出的招財龍頭昂首長嘯，將求財的錢母放入氣勢如吼的歐肯招財龍龍口，吼你向錢行！禮盒重本採用日本原裝進口紙材，燙上霧銀字樣，盒身紋路為龍鱗片意象，品牌橘色盒身象徵大吉（橘）大利，在禮盒底部的標籤貼紙也別具巧思，衝破框架的設計意涵「好運」破蛋而出，以生生不息的正能量，勇敢迎向新的一年！

▲以「好運龍總來」為發想，將歐肯永不妥協的「3次蒸餾」融入設計理念。

▲將求財的錢母放入氣勢如吼的歐肯招財龍龍口，吼你向錢行。

▲打開禮盒即可見閃耀銀光的歐肯招財龍蛋，破蛋而出的招財龍頭昂首長嘯。

「台灣限定」歐肯 14 年豐馥紫雪莉更絕配年菜

歐肯招財龍威士忌禮盒除了是年節「好運」的贈禮首選，今年更第一次推出專為台灣量身打造的歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌酒款，帶有杏仁、葡萄乾和莓果氣息，同時賦予黑巧克力、成熟無花果，及太妃糖香甜尾韻，在 2023 年 9 月推出後即受到消費者喜愛！歐肯14年豐馥紫雪莉富含「龍眼花蜜」、「蜜香紅茶」、「冬瓜黑糖」等熟悉台灣味，搭配台灣經典年菜，如：烏魚子、三杯料理等極為合適，絕對是年節餐桌上不可或缺的美味良伴！

▲歐肯14年豐馥紫雪莉富含熟悉台灣味，絕對是年節餐桌上不可或缺的美味良伴。



【專屬歐肯招財龍威士忌禮盒帶來的好運活動】

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▲盒身紋路為龍鱗片意象，品牌橘色盒身象徵大吉（橘）大利。

歐肯招財龍威士忌禮盒介紹





*禮盒贈品請依實品為主，不含威士忌杯

歐肯12年 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

獲得 ISC 烈酒競賽金獎與 SFWSC 銀獎的歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，有著蜂蜜金黃色澤，以3次蒸餾的純淬酒液，分別在波本與雪莉桶中熟成超過十二年，感受雙桶風味的完美融合以及歐肯特有的柔順細緻口感，並且散發出烤杏仁與焦糖太妃糖香氣，口感初入喉時柔順帶有甜味，接著感受到橘子與萊姆等柑橘類果實香氣，尾韻則出現些許辛香料風味與令人回味無窮的堅果芳香。

● 禮盒內容：

歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度 40%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

● 販售通路：

全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

● 建議售價：$1,220 元。





*禮盒贈品請依實品為主，不含威士忌杯

歐肯14年豐馥紫雪莉 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

3次蒸餾的純淬酒液，使用超過14年以上的波本桶和雪莉桶原酒勾兌熟成，隨後在西班牙 Oloroso 以及 Pedro Ximénez 兩種雪莉桶中過桶陳釀，造就其呈現琥珀般的色澤。以蜜香紅茶風味為主體透漏著蜂蜜糖漿的甘醇口感，更可以品嘗到甜美悠長的太妃糖以及在唇齒間回味無窮的冬瓜黑糖芳香尾韻，堆疊出烤杏仁和葡萄乾果香以及甜美的肉桂和龍眼花蜜香氣，呈現出濃郁且多層次的優雅口感。

● 禮盒內容：

歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

● 販售通路：

全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

● 建議售價：$1,750 元





*禮盒贈品請依實品為主，不含威士忌杯

歐肯三桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

同時獲得 ISC 烈酒競賽與 SFWSC 兩大比賽金獎殊榮的歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，2023年更榮獲英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽金獎肯定。3次蒸餾的純淬酒液，萃取出濃郁的金銅色澤，先後經過波本桶、Oloroso 雪莉桶以及 Pedro Ximénez 雪莉桶陳年，帶來層次豐富又醇厚的太妃糖與雪莉酒香甜及葡萄乾等豐富的水果氣味、濃濃的奶油果糖香、烘烤榛果散發出柔順細緻又華麗豐富的獨特口感。

● 禮盒內容：

歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

● 販售通路：

全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

● 建議售價：$1,500 元





*禮盒贈品請依實品為主，不含威士忌杯

歐肯18年 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

擁有金黃色澤的歐肯18年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以3次蒸餾的純淬酒液，於美國波本橡木桶及西班牙雪莉桶中歷經18年以上的熟成，擁有極特殊的新鮮草葉清香風味，入口後醇美香甜的焦糖輔著烘烤杏仁的香味，悠長的回甘高山茶餘韻，口感帶有蜂蜜香甜與木質清香，散發18年熟成獨有的柔和細緻口感。在 2021 年獲得 ISC 烈酒競賽銀獎與 SFWSC 金獎。

● 禮盒內容：

歐肯18年單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

● 販售通路：

三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

● 建議售價：$3,620 元

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